На участке автодороги Минск-Гродно временно ограничат движение 19 августа

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 58-м км автодороги Минск - Гродно будет временно ограничено движение, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства транспорта и коммуникаций."19 августа с 11.00 до 12.00 на 58-м км автодороги М6 Минск - Гродно в Воложинском районе на пункте весогабаритного контроля будут выполняться работы по демонтажу опоры освещения", - уточнили в ведомстве.-0-