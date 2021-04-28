28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке дороги в Молодечненском районе 29 апреля временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"29 апреля с 21.30 до 23.00 на 14-м км автодороги Р56 Молодечно - Воложин в деревне Полочаны Молодечненского района запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшего место ранее. Движение всех видов транспортных средств на данном участке будет временно ограничено в обоих направлениях - Молодечно и Воложина", - рассказали в УВД.

Госавтоинспекция Молодечно просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует заранее планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-