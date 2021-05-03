3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участке дороги в Воложинском районе 4 мая временно ограничат движение, сообщили БЕЛТА в УВД Минского облисполкома.

"4 мая с 21.30 до 22.30 на 72-м км автодороги М6 Минск - Гродно вблизи деревни Капустино запланирован следственный эксперимент по факту ДТП", - рассказали в УВД. Движение всех видов транспорта на данном участке будет временно ограничено в направлении Минска.

Госавтоинспекция области просит водителей с пониманием отнестись к мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-