На участке трассы Минск-Дзержинск 26 октября временно ограничат движение

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 18-м км автодороги Минск - Дзержинск 26 октября временно ограничат движение. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

"26 октября с 15.00 до 16.00 на 18-м км автодороги Минск - Дзержинск (в направлении Минска, ориентир - первый нерегулируемый пешеходный переход после поворота на деревню Ходаково Минского района) запланировано проведение следственного эксперимента по факту ДТП, имевшему место ранее. Движение всех видов транспортных средств будет временно ограничено на въезд и выезд с указанной территории", - рассказали в УВД.

Госавтоинспекция Минской области просит водителей с пониманием отнестись к данному мероприятию и рекомендует планировать время и маршрут движения с учетом указанной информации.-0-