На участок для голосования люди идут потоком - наблюдатель

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На участок для голосования люди идут потоком, очереди иногда составляют по 20 человек. Об этом БЕЛТА сообщил наблюдатель на участке №4 города Лида Андрей Мимиш.

"Очень высокая явка. Люди идут активно, с хорошим настроением. Очень многие приводят с собой детей. Если во время досрочного голосования активность была ближе к концу рабочего дня, то сегодня первые избиратели пришли еще до открытия участка", - рассказал Андрей Мимиш.

Высокую явку отмечают наблюдатели и на участках в Полоцке. По словам Ольги Пивоваровой, наблюдающей за процессом голосования на участке №18, избиратели приходят постоянно.

"Конечно, сегодня высокая нагрузка у членов участковой избирательной комиссии. Граждане голосуют очень активно. Работа идет без перерыва, потому что люди приходят постоянно. Я не первый раз принимаю участие в выборах в качестве наблюдателя и мне есть с чем сравнить - нынешняя избирательная кампания по явке избирателей самая активная из всех тех, на которых я работала наблюдателем", - рассказала Ольга Пивоварова.-0-