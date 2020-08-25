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25 августа 2020, 12:52

На укрепление базы учреждений образования Витебской области за 4 года направлено Br127 млн

Фото из архива
Фото из архива

25 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Витебской области на укрепление материально-технической базы учреждений образования за четыре года освоено Br127 млн. Об этом сообщил сегодня на областной августовской педконференции председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Четыре года мы целенаправленно работаем над совершенствованием материально-технической базы учреждений образования, создавая современные условия для работы педагогов и обучения детей. За это время на их текущий и капитальный ремонт освоено Br92 млн, на приобретение необходимого инвентаря и оборудования - Br35 млн. На 2020 год для этих целей запланировано более Br30 млн", - констатировал руководитель области.

Николай Шерстнев
Николай Шерстнев

По словам Николая Шерстнева, за 2015-2019 годы в регионе построены четыре учреждения дошкольного образования - в Витебске, Глубоком, Орше и Новополоцке. В настоящее время завершается строительство яслей-сада в Поставах на 94 места. 1 сентября 2020 года состоится торжественная церемония открытия новой средней школы в микрорайоне-новостройке Билево-2 Витебска. Учебное заведение оборудовано учебными кабинетами, оснащенными современной техникой, игровыми и спортивными площадками, имеются игровой гимнастический, тренажерные, хореографический, актовые залы, два бассейна. В школе в две смены будет обучаться около 2 тыс. детей. Это много, а значит, есть необходимость в строительстве здесь еще одной школы, отметил губернатор.

Глава региона обратил внимание, что в проект "Модернизация системы образования Республики Беларусь" за счет средств займов Международного банка включены 42 учреждения общего среднего образования области, на капитальный ремонт и модернизацию выделено $4,6 млн и 16,6 млн евро. Это большие ресурсы, которые должны лечь в основу создания в каждом районе школ будущего.

Кроме того, за последние годы в учебных заведениях области существенно обновилась компьютерная техника, школьная мебель, технологическое, холодильное и другое оборудование, спортивный инвентарь и тренажеры, на 58% - парк школьных автобусов. За счет республиканского бюджета осуществлена централизованная поставка оборудования для 73 кабинетов физики, 42 кабинетов химии, идет поставка 255 мультибордов и оборудования для 19 кабинетов биологии.

"Мы серьезно работаем над укреплением материально-технической базы учреждений профессионального образования, созданием условий для профессиональной подготовки квалифицированных специалистов на уровне требований новейших производственных технологий. В Витебске, Полоцке, Орше и Городке создано 6 ресурсных центров по таким направлениям, как металлообработка и строительство, легкая промышленность, машиностроение, сельское хозяйство. По итогам 2019 года Министерство образования признало систему образования Витебской области лучшей", - добавил Николай Шерстнев.

Областная педагогическая конференция собрала около 2 тыс. человек. Впервые в регионе она прошла в видеоформате, что позволило существенно увеличить круг ее участников.-0-

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"Сегодня мы с вами видим: чем быстрее развиваются технологии, тем легче становится управлять не только процессами, но и людьми, сознанием молодежи", - констатировал председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев.

Фото Александра Хитрова

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Витебск Витебская область образование Шерстнев
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