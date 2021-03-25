На улицах Витебска высадят около 1 млн цветов

25 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Около 1 млн цветов, в том числе новых сортов, высадят на улицах Витебска с наступлением теплой погоды, сообщила корреспонденту БЕЛТА заместитель директора по производству КПУП "Витебский Зеленстрой" Валентина Шендюкова.

Традиционно с наступлением теплого сезона улицы Витебска заискрятся разными красками и оттенками живых цветов. "В этом году в областном центре высадим около 1 млн цветов, к озеленению готовились с января. Кроме уже зарекомендовавших себя растений, порадуем жителей и гостей Витебска новыми сортами, которые дополнят привычные картины городских клумб яркими акцентами", - рассказала Валентина Шендюкова.

В числе новинок покажет себя дихондра - растение, напоминающее ниспадающее ожерелье из зеленых монеток. Изысканная дебютантка станет примой в вертикальном озеленении. "Мы посмотрим, как дихондра приживется в нашем климате и в городских условиях. И если новое растение будет чувствовать себя в Витебске хорошо, то в следующем году расширим и площади под ее посадку, и видовой ассортимент", - отметила замдиректора.

Точно так же было и с цветком-богиней - целозией. Для эксперимента бархатную красавицу высаживали на Аллее звезд возле Летнего амфитеатра и возле горисполкома. Ее пушистые соцветия многие принимали за искусственно созданные и изумлялись, узнав, что лидер витебского цветочного царства была натуральной. Целозия, представленная в прошлом году в ярко-желтой и ярко-красной расцветках, нынче порадует любителей флоры новыми оттенками и займет расширенную жилплощадь.

"Этот цветок, несмотря на довольно притязательный характер, у нас хорошо прижился. Целозия требовательна к почве и удобрению. Причем она придерживается скорее "диетического питания": подкормку нужно проводить сразу после высадки и потом только через месяц. Если для других цветов мы вносим удобрения 2-3 раза в месяц, то целозия от его переизбытка начинает капризничать", - подчеркнула Валентина Шендюкова.

Бордовые, желтые, синие, красные, малиновые, пурпурные краски запестрят на улицах города в новой интерпретации. "Каждый год стараемся подбирать не повторяющийся цветочный и цветовой рисунок для украшения витебских улиц. Все эскизы клумб и композиций для топиария уже давно прорисованы, причем эта работа проводилась коллективно с мастерами и рабочими. В этом году мы постараемся удивить витебчан и гостей областного центра разнообразием новых форм и красок", - поделилась Валентина Шендюкова.-0-