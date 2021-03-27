На весенних каникулах в Гомельской области организуют около 380 пришкольных лагерей

27 марта, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На весенних каникулах в Гомельской области организуют около 380 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Они будут работать при учреждениях образования, специализированных учебно-спортивных учреждениях, училищах олимпийского резерва, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения.

Планируется, что с пользой и интересом в пришкольных лагерях проведут время 8,6 тыс. ребят.

Из республиканского бюджета на оздоровление детей Гомельской области выделено около Br220 тыс. Размер удешевления стоимости путевки на один койко-день на каждого ребенка - Br4,2.

"При комплектовании групп в лагерях преимущество отдают школьникам из многодетных, малообеспеченных и неполных семей, детям, находящимся в социально опасном положении, ребятам из приемных и опекунских семей, а также состоящим на различных видах учета, внутришкольном контроле", - отметили в областном управлении.

Организаторы оздоровительных лагерей разработали для детей познавательные, развлекательные программы. В них есть экскурсии, спортивные игры и соревнования, квесты, творческие конкурсы, занятия в кружках, секциях, клубах, мастерских и многое другое. Ребятам предложат сходить в театры и музеи, посмотреть художественные и документальные фильмы.

Напомнят школьникам и о безопасном поведении в различных ситуациях. Представители МЧС, ОСВОД, ГАИ проведут интерактивные беседы, игры с изучением правил поведения дома, с незнакомыми людьми, на водоемах, дорогах и т.д.

В областном управлении добавили, что для минимизации риска распространения COVID-19 в оздоровительных лагерях выполняют необходимые санитарно-противоэпидемические мероприятия.-0-