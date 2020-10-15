На водородной установке комплекса H-Oil Мозырского НПЗ пусконаладочные операции вступили в активную стадию

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пусконаладочные операции на установке производства водорода строящегося на Мозырском НПЗ комплекса H-Oil вступили в активную стадию, сообщили БЕЛТА на предприятии.

После сушки азотом технологических контуров секций 100 и 200 в их реакторы началась загрузка катализатора. "В данном процессе задействован персонал производства по переработке тяжелых нефтяных остатков, а также специалисты ММУ ОАО "Гомельтехмонтаж", - рассказали на предприятии.

Строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков (H-Oil) - самый масштабный проект в инвестиционном и производственном плане за всю историю предприятия. Его оценочная стоимость - более $1,2 млрд. По сути комплекс является заводом в заводе. Он включает три основные установки: гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков, производства водорода и производства серы, а также 21 объект общезаводского хозяйства. Каждый из них в высокой степени готовности. Реализация проекта позволит увеличить глубину переработки нефти до 90%.

Мозырский нефтеперерабатывающий завод введен в эксплуатацию в 1975 году, в ОАО преобразован в 1994-м. Основные виды деятельности: переработка нефти, производство и реализация нефтепродуктов. Товарная продукция Мозырского НПЗ экспортируется в более чем 20 стран.-0-