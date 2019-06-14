На воркаут-баттлы приглашают участников турнира ко Дню отца в Гомеле

14 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Турнир с воркаут-баттлами, посвященный Дню отца, пройдет в Гомеле 16 июня, сообщил корреспонденту БЕЛТА председатель правления ОО "Совет отцов города Гомеля" Сергей Бычков.

На воркаут-площадке СШ №45 ждут жителей не только областного центра, но и из других населенных пунктов. Регистрация начнется в 18.00. "Участвовать могут все желающие: ограничений ни по возрасту, ни по полу нет", - уточнил собеседник.

Двум участникам предстоит выполнить одинаковый сет из нескольких упражнений. В частности, это 15 подтягиваний на перекладине без веса, 10 берпи (бурпа, или приседание), 20 отжиманий на брусьях без веса, 10 подносов ног к перекладине в висе, 20 отжиманий от пола и еще 5 берпи. В следующий круг выходит тот, кто выполнит комплекс первым. Турнир проводят по олимпийской системе с выбыванием.

По итогам соревновательной программы определят тройку победителей. Им вручат призы.

Среди основных целей турнира популяризация отцовства, семьи, семейных ценностей, здорового образа жизни, а также привлечение внимания к воркауту. Турнир станет частью инициативы "Рух дваровых гульняў", которую реализует ОО "Совет отцов города Гомеля". Партнерами мероприятия выступают федерация воркаута, Белорусская федерация футбола, а также отдел образования, спорта и туризма администрации Железнодорожного района Гомеля, Гомельская центральная городская детская клиническая поликлиника.

День отца во многих странах отмечают в третье воскресенье июня. Впервые этот праздник отметили в США 19 июня 1910 года. С такой инициативой выступила миссис Додд из города Спокан штата Вашингтон, которая хотела выразить признательность своему папе, а в его лице - всем заботливым отцам, участвующим в воспитании детей.-0-