На выборах важен каждый голос - мнение

13 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. На выборах важен голос каждого избирателя. Такое мнение высказали корреспонденту БЕЛТА во время досрочного голосования избиратели участка для голосования №34 Брестского-Восточного избирательного округа №3.

Участок для голосования №34 расположен в здании учебно-педагогического комплекса "Детский сад - начальная школа №7 Бреста". Как и большинство избирательных участков, он открылся 12 ноября для досрочного голосования для тех избирателей, у кого не будет возможности проголосовать непосредственно в день выборов. Своим конституционным правом сегодня воспользовалась и брестчанка Нина Алексеевна.

"Меня в воскресенье в Бресте не будет. Я уезжаю к брату в Березу, - объяснила она свое решение проголосовать досрочно. - Всегда участвую в выборах, потому что считаю, что каждый голос полезен. Кто-то не проголосует и что-то, может быть, даже не получится из того, что надо. Информация о кандидатах была давно. Я дома все прочитала и определилась с выбором. Свой голос отдала молодому кандидату".

Брестчанин Леонид Николаевич также планирует уехать из города на выходные. Он внимательно и вдумчиво изучает размещенную на участке информацию о кандидатах в депутаты Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва. По Брестскому-Восточному избирательному округу №3 конкуренция среди претендентов самая высокая - семь человек на депутатский мандат. Среди них шесть членов политических партий, четыре женщины, есть врач, учителя, рабочий, военный пенсионер, директор предприятия. Возраст кандидатов - от 22 до 62 лет.

"Перефразируя Маяковского, можно сказать: все кандидаты хороши - выбирай любого", - констатирует Леонид Николаевич. По признанию брестчанина, на выборы он ходит всегда. "Это наш гражданский долг. Свой голос отдал за кандидата, чья программа больше всего понравилась: в ней все сказано не общими фразами, а развернуто, конкретно", - объяснил свой выбор мужчина.

Сегодня на избирательном участке работали два наблюдателя - от ветеранской организации и Белорусской партии левых "Справедливый мир". Каких-либо замечаний наблюдатели не высказали. "Достаточно хорошо все организовано, соответствует уровню избирательной кампании. У меня каких-то претензий, замечаний пока нет. Активность большая на участке: вчера люди шли весь день. В основном это были родители, чьи дети посещают школу-сад, и работники учреждения. Поэтому меня не удивила такая высокая активность первого дня. Что будет дальше - посмотрим, я буду сидеть здесь до последнего дня", - сказал представитель политической партии Леонтий Чипурных.

Председатель участковой избирательной комиссии Анна Омельянчук в гражданской позиции своих избирателей не сомневается. По ее словам, активность на участке всегда высокая: как правило, в выборах принимают участие не менее 70% избирателей.

В Брестской области образовано 16 избирательных округов, по которым в депутаты парламента баллотируются 66 кандидатов. В регионе образовано 911 избирательных участков. Досрочное голосование проводится на 876 из них. Еще 35 участков, образованных в санаториях и лечебных учреждениях, откроются в день выборов, 17 ноября.-0-