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На замковой горе в Гродно нашли еще одну древнюю шахматную фигуру

Регионы 08.01.2019 | 14:10
Фото Гродненского государственного историко-археологического музея
Фото Гродненского государственного историко-археологического музея

8 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Во время раскопок на территории Старого замка в Гродно археологи обнаружили старинную шахматную фигуру. Информация об этом размещена на сайте Гродненского государственного историко-археологического музея, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Находка была обнаружена перед Новым годом. Вероятнее всего - это пешка. Она находилась в слоях одного из деревянных зданий, обнаруженных археологами на территории Старого замка в Гродно. Предварительно находку относят к XIII веку.

Это не первая шахматная фигура, найденная во время раскопок в замке. В 2017 и 2018 годах археологи уже находили здесь пешку и ладью из рога, сделанных в XIV веке. Кроме того, был обнаружен фрагмент средневековой шахматной доски.

Находки стали возможными благодаря работам по реконструкции Старого замка, на каждом этапе которых обеспечен археологический надзор. Начались они в 2017 году. Завершение первой очереди запланировано на начало 2020 года.

Как сообщили в управлении культуры Гродненского облисполкома, сейчас на территории замка продолжаются строительные работы. Возводится, в частности, мерная изба. Также на первое полугодие 2019 года запланированы работы по разработке внутренних интерьеров в помещениях Старого замка. Кроме того, на первую половину года запланировано проведение научной конференции, во время которой будут обсуждаться вопросы проектирования второй очереди реконструкции. До начала работ необходимо провести научные, археологические, другие необходимые исследования.-0-

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Теги
археология, Гродно
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