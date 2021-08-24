На зарплату медикам Витебской области из областного бюджета направят более Br60 млн

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24 августа, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Из бюджета Витебской области на заработную плату работникам здравоохранения будет направлено более Br60 млн, включая стимулирующие выплаты медикам, трудящимся с увеличенной нагрузкой из-за COVID-19. Об этом на внеочередной 34-й сессии облсовета депутатов 28-го созыва сообщил начальник главного финансового управления облисполкома Геннадий Гребнев, передает корреспондент БЕЛТА.Начальник главного управления предложил увеличить доходы областного бюджета на Br56,8 млн, в том числе за счет ожидаемого перевыполнения плана собственных доходов на Br20,2 млн и трансфертов из республиканского бюджета на Br35,9 млн. "Основное увеличение расходов областного бюджета в сумме Br60,3 млн производится для выплат заработной платы в отрасли здравоохранения, в том числе стимулирующих выплат за работу в условиях распространения коронавирусной инфекции. Источником финансирования этих расходов являются собственные доходы областного бюджета, в том числе средства дополнительного резервного фонда, трансферты из республиканского бюджета, бюджетов Витебского района и областного центра", - рассказал Геннадий Гребнев.Главному управлению по здравоохранению облисполкома увеличат ассигнования на зарплату медикам в сумме более Br31 млн, а в бюджеты районов и Новополоцка передадут около Br29 млн в виде трансферта. На содержание службы медицинской помощи в областном бюджете сконцентрированы средства в общей сумме Br772 тыс.На сессии облсовета также рассмотрели вопрос финансирования текущего ремонта и укрепления материально-технической базы учреждений образования. На Витебщине эти работы ведутся в школах пяти районов: Глубокского, Оршанского, Чашникского, Полоцкого и Сенненского. На эти цели из областного бюджета им передадут в общей сложности Br160 тыс.Полоцкий райисполком также получит Br300 тыс. на реставрацию и реконструкцию Спасо-Преображенской церкви на территории Спасо-Евфросиниевского женского православного монастыря. По ходатайству Миорского райисполкома и комитета по архитектуре и строительству облисполкома Br21 тыс. будет направлено для предоставления разовой субсидии многодетной семье на приобретение жилого дома.Начальник главного управления жилищно-коммунального хозяйства облисполкома Юрий Дядело рассказал, что в этом году по программе "Чистая вода" в связи с многочисленными обращениями граждан необходимо подключить водопроводные сети в населенных пунктах Старый Лепель и Большой Полсвиж Лепельского района и возвести станцию обезжелезивания в деревне Муравщина Полоцкого района. Глава депутатского корпуса Витебской области Владимир Терентьев отметил, что приход чистой воды в каждый населенный пункт должен стать праздником для его жителей. "Когда только началась реализация госпрограммы "Чистая вода", введение водопроводных сетей и станций обезжелезивания было значимым событием и отмечалось с размахом. Сейчас мы уже привыкли к тому, что работы ведутся регулярно, новые объекты вводятся в строй, и это хорошо. От депутатов местных советов поступила просьба проводить подобные мероприятия с участием самодеятельных коллективов. Ведь это действительно праздник: когда в населенный пункт приходит чистая вода, то решается огромное количество проблем, как бытовых, так и медицинских", - подчеркнул председатель областного Совета депутатов.В завершение сессии облсовета Владимир Терентьев затронул вопрос спортивной составляющей области. Он отметил, что витебские батутисты уже начали подготовку к Олимпиаде в Париже, и на летних Играх во Франции планируют представить спортсменов как среди мужчин, так и женщин.-0-