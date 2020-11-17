На Жодинской ТЭЦ завершили годовую программу ремонтов

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В филиале "Жодинская ТЭЦ" РУП "Минскэнерго" завершили подготовку к работе в осенне-зимний период, сообщили БЕЛТА в секторе общественных связей предприятия.

"Полностью подготовлены к работе в новом отопительном периоде 4 теплоисточника, а годовая программа ремонта основного тепломеханического оборудования ТЭЦ выполнена на 100%", - уточнили в "Минскэнерго".

В ноябре этого года на Жодинской ТЭЦ завершился плановый капитальный ремонт турбоагрегата мощностью 27 МВт. Всего через капитальные и средние ремонты прошли 7 единиц основного оборудования ТЭЦ, в том числе 6 котлоагрегатов и 1 турбоагрегат.

Также своими силами выполнены текущие ремонты всех котлов котельных филиала, полностью выполнен и график ремонта оборудования центральных тепловых пунктов. Потребители могут быть уверены в бесперебойной подаче тепла и электроэнергии.

"А график ремонта и замены тепловых сетей выполнен даже на 185,5%, - добавили в "Минскэнерго". - Кроме того, произведены гидравлические испытания тепловых сетей и теплосетевого оборудования филиала. Это позволило выявить и устранить проблемы на некоторых участках трубопроводов и подготовить энергооборудование к работе в осенне-зимний максимум нагрузок".

К началу отопительного периода, который состоялся в октябре, энергетики филиала выполнили все намеченные ремонты на сетях и теплоисточниках - подключение прошло по плану и без проблем.-0-