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09 августа 2020, 16:07

Наблюдатель: люди активно приходят на избирательные участки выразить свое мнение

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9 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Люди активно приходят на избирательные участки выразить свое мнение. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала наблюдатель Яна Рабцевич, которая работает на избирательном участке №117 в средней школе №37 в Могилеве.

"В течение всего дня люди активно приходят на избирательный участок выразить свое мнение. Приходят семьями, с детьми и друзьями. Для них важно оставить свой голос за своего кандидата, за развитие нашей страны в будущем, - отметила наблюдатель. - Нарушений в работе избирательной комиссии нет. Каких-то внештатных или незапланированных ситуаций не было. Если у избирателей возникают какие-то вопросы - представители комиссии помогают разобраться. В целом выборы проходят на позитивной волне".

На избирательном участке соблюдены необходимые противоэпидемические меры. Антисептики, защитные маски и щитки, перчатки - все представители комиссии обеспечены средствами индивидуальной защиты. "Наш избирательный участок располагается в спортивном зале, это позволяет соблюдать необходимое социальное дистанцирование. Для удобства избирателей на полу нанесены дополнительные разграничительные полосы", - рассказала Яна Рабцевич.

В холле средней школы разместилась выездная торговля. Здесь в широком ассортименте представлены товары белорусских производителей. В течение дня во дворе школы проходили небольшие творческие выступления учащихся учреждения образования. Как рассказала педагог-организатор школы Татьяна Челнакова, творческие выступления солистов школы пришлись по душе избирателям. "Чувствуется, что для людей выборы - это праздник. После того как избиратели проголосовали, они приходили на наш концерт, танцевали вместе с нашими ребятами", - отметила педагог-организатор.

Всего на избирательном участке №117 в Могилеве в список избирателей внесены почти 2,6 тыс. человек.-0-

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