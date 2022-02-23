Наблюдатель: наш участок можно назвать семейным, идут только с детьми

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наш участок можно назвать семейным, ведь избиратели приходят целыми семьями и берут с собой детей. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказала наблюдатель участка №5 г.Чаусы Анна Сафонова.

"Наш участок находится в детском саду и, конечно, не удивительно, что наши граждане приходят с детьми. Во второй половине дня семьи приходили за малышами, и уже все вместе шли на участок для голосования. Молодое поколение приобщается к важным государственным событиям с раннего возраста. У нас в Чаусах в принципе люди очень ответственные и активные, но, признаться, я не ожидала, что в первый день голосования так много семей захотят выполнить свой гражданский долг. Это приятно", - сказала наблюдатель.-0-