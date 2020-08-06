Наблюдатель: нельзя оправдывать изощренную ложь борьбой за честные выборы

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Нельзя оправдывать изощренную ложь борьбой за честные выборы. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала наблюдатель на участке №19 в Смиловичах Марина Бортник, комментируя появляющиеся в интернете сообщения о нарушениях, которые якобы имеют место на участках для голосования.

Марина Бортник подчеркнула, что это не более чем домыслы, и привела в пример работу наблюдателя на ее участке. "В первый день досрочного голосования она пришла на участок только после пяти вечера. Поскольку уже были другие наблюдатели, на участке не присутствовала, находилась на улице. А потом выдала информацию в СМИ, что считала всех избирателей "от звонка до звонка" и по итогу дня явка завышена. Но это же откровенное вранье. Этого человека вообще не было ни на участке, ни возле него большую половину дня. Она физически не могла сосчитать всех избирателей. Подобные высказывания для наблюдателя недопустимы. Нельзя оправдывать изощренную ложь борьбой за честные выборы", - возмущена собеседница.

Речь в данном случае идет о наблюдателе Ольге Недосекиной - родственнице Ярослава Недосекина, который в первый день досрочного голосования оказывал психологическое давление и угрожал другим наблюдателям на участке №20 Смиловичей. В результате он был лишен аккредитации. Складывается впечатление, что данный "семейный подряд" поставил себе задачу максимально прославиться за счет распространения откровенной лжи и скандалов.

А вот Михаила Сашко аккредитации на участке №14 в Слониме никто не лишал, хоть он и заявил об этом местной газете. Возможности наблюдать за избирательным процессом его якобы лишили, "ссылаясь на постановление ЦИК об эпидемиологической ситуации". Похоже, ложь стала главным союзников некоторых наблюдателей в нынешней избирательной кампании. Наблюдатель Наталья Сыантович также аккредитована на участке №14. "Кроме меня на участок пришло еще четыре наблюдателя. Всем была предоставлена возможность наблюдения за выносом урны для досрочного голосования, ее опечатывания и началом работы комиссии. Но остаться наблюдать, естественно, смогли не все, поскольку есть очередность, и об это наблюдатели были уведомлены. Так вот, Михаила Сашко просто попросили удалиться с участка. Аккредитации его никто не лишал, эта информация не соответствует действительности. При этом председатель избирательной комиссии уточнила, что всем будет в разные дни предоставлена возможность понаблюдать. И уже 5 августа с 10.00 до 14.00 Михаил Сашко присутствовал на участке в качестве аккредитованного наблюдателя", - рассказала Наталья Сыантович.-0-