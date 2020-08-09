Наблюдатель: жители Круглого идут на выборы целыми династиями

9 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Жители города Круглое в Могилевской области идут на выборы целыми династиями. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась наблюдатель избирательного участка №2 в Круглом Наталия Петушкова.

"Основной день выборов на нашем участке открыла семейная пара ветеранов РОВД. Муж и жена вместе пришли исполнить свой гражданский долг. Женщина поздравила комиссию с праздником и подарила букет цветов, что задало тон всему дню, - отметила наблюдатель. - Приятно, что на избирательный участок жители города приходят целыми династиями: бабушки и дедушки, их дети, внуки и правнуки, уже достигшие совершеннолетия. Это говорит о том, что белорусы в любом возрасте небезразличны к будущему своей страны".

По словам Наталии Петушковой, люди стали собираться у избирательного участка в Круглом еще до открытия. "Выборы Президента совпали с профессиональным праздником - Днем строителя. Избиратели говорят, что это очень символично, ведь сегодня у каждого есть возможность поучаствовать в строительстве будущего Беларуси, отдав свой голос за достойного кандидата", - отметила наблюдатель.

Как рассказала наблюдатель, за время работы избирательного участка никаких нарушений не было, голосование идет в спокойном режиме. "В работе комиссии никаких проблем не возникало, любые возникающие вопросы решаются на месте. Соблюдены противоэпидемические меры. Выборы проходят на достойном уровне, люди проявляют большую активность и заинтересованность в них", - подчеркнула Наталия Петушкова.

Кроме того, для избирателей работает выездная торговля. Творческими силами районного Дома культуры и детской школы искусств был организован концерт на открытом воздухе. "Все это помогает создавать атмосферу праздничного и важного дня", - подчеркнула Наталия Петушкова.

Всего на этом участке в Круглом в список избирателей внесены более 1,4 тыс. человек.-0-