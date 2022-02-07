Наблюдатели от СНГ провели мониторинг образования участковых комиссий в Минске

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия наблюдателей от СНГ на республиканском референдуме по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Беларуси провела мониторинг этапа образования участковых комиссий. Об этом БЕЛТА сообщили в штабе миссии.

"Долгосрочные наблюдатели от Содружества присутствовали на заседаниях райисполкомов по образованию участковых комиссий по референдуму в Партизанском, Заводском, Ленинском и Московском районах Минска. Наблюдатели отметили, что заседания проходили в соответствии с порядком, определенным Центральной комиссией Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов. В случаях, когда число претендентов превышало предусмотренное количество членов комиссии, проводилось персональное голосование по каждой кандидатуре", - рассказали в штабе.

В настоящее время продолжается процесс формирования персонального состава Миссии наблюдателей от СНГ. Планируется, что в ее работе примут участие около 120 человек, представляющих государства - участники СНГ, Межпарламентскую ассамблею стран Содружества, Парламентское собрание Союза Беларуси и России, Исполнительный комитет СНГ и Постоянный комитет Союзного государства.

Основная группа наблюдателей от СНГ прибудет в Беларусь за 2-3 дня до референдума и будет осуществлять мониторинг во всех регионах республики.-0-