Наблюдатели в Рогачевском районе отмечают активный темп электоральной кампании

24 февраля, Рогачевский район /Корр. БЕЛТА/. В агрогородке Тихиничи Рогачевского района электоральная кампания по конституционному референдуму проходит в активном темпе уже на досрочном этапе. Таким мнением с корреспондентом БЕЛТА поделилась национальный наблюдатель от профсоюзной организации АПК Анастасия Лабетова.

В границы участка для голосования №49, который расположен в здании сельсовета, входит как агрогородок Тихиничи, так и деревни Новоселки, Виричев, Толочков, Бронное, Ясеновка.

По словам Анастасии Лабетовой, третий день досрочного голосования, как и два предыдущих, проходит в спокойном, штатном режиме. "Люди идут выполнять свой гражданский долг, приветливые. Уже с самого утра активно приходят на участок. Это и работающие жители агрогородка, и люди пенсионного возраста, и многодетные семьи", - отметила она.

"Никаких замечаний по работе комиссии нет. Все проходит строго в соответствии с требованиями законодательства. Есть уголок избирателя. Да и сами мы справочник наблюдателя знаем от и до", - поделилась наблюдатель от местного Совета ветеранов Римма Абубекирова. Она опытный наблюдатель. "На всех выборах и референдумах мне доверяют эту миссию", - дополнила она.

Ольга Дыленок впервые выступает наблюдателем в электоральной кампании. "Приятно отметить, что в референдуме приняли участие уже 30% голосующих на нашем участке. С самого утра такое движение", - отметила она.

В первые пять минут с момента открытия участка свой гражданский долг выполнили около двух десятков человек.-0-

Фото Сергея Холодилина