Началась подача тепла в больницы и детсады Бреста

12 октября, Брест /Корр. БЕЛТА. В Бресте стартовал отопительный сезон. Такую информацию разместил в своем Telegram-канале председатель горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

"Только что подписал обещанное распоряжение о начале отопительного сезона. Со среды ожидается похолодание", - сообщил мэр. Решение было принято сразу же после распоряжения председателя облисполкома по включению тепла в Брестской области от 12 октября. В первую очередь к теплоисточникам подключат учреждения здравоохранения, детские сады и школы. Вслед за ними потеплеют также батареи в учреждениях социального обеспечения, библиотеках, музеях, гостиницах.

"Что касается жилого фонда, то, согласно нормативным правовым актам, необходимо, чтобы среднесуточная температура на протяжении пяти дней была плюс 8 градусов и ниже. Вместе с тем рассматриваем варианты превентивного включения отопления в домах уже на этой неделе", - пообещал Александр Рогачук. В последнюю очередь отопление будет включено в общественных и административных зданиях, промышленных и других организациях.

Для обеспечения рационального расходования топлива при дневных температурах выше 10 градусов тепла будет применяться режим протапливания.-0-