Начало созданию "деревни будущего" в Витебской области положено – Шерстнев

6 ноября, Витебский район /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Начало созданию "деревни будущего" в Витебской области положено, заявил журналистам председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев во время посещения агрогородка Мазолово Витебского района, передает корреспондент БЕЛТА.

"В агрогородке Мазолово положено серьезное начало по созданию "деревни будущего". На местном сельхозпредприятии "Мазоловогаз" отработаны практически все современные технологии на селе. Руководство предприятия взялось за социальную сферу. Сегодня имеем - не на промышленной основе, а у населения - умную теплицу, умный дом, которые управляются с компьютера. Появились торговый центр с кафе и магазином, остальные необходимые услуги для населения. Основа здесь создана, остается ежегодно отшлифовывать сделанное, что-то достраивать. Уже сейчас в "Мазоловогаз" очередь из желающих трудоустроиться, сюда тянется молодежь. Уверен, что дети, которые в агрогородке будут рождаться и учиться, останутся здесь работать", - сказал Николай Шерстнев.

Сегодня к празднику 7 ноября в населенном пункте открылись агрокомплекс "Мазоловогаз", а также торговый центр с магазином и кафе. В церемонии приняли участие помощник Президента - инспектор по Витебской области Виталий Вовк, член Совета Республики Национального собрания, гендиректор УП "Витебскоблгаз" Петр Шершень и руководство области.

"Витебскоблгаз" делает серьезные шаги навстречу тем, кто решил связать свое будущее с работой и жизнью в сельской местности, создавая возможность не только для труда, но и отдыха, подчеркнул Петр Шершень. "Это правильно, когда крупные промышленные предприятия берут на баланс слабые экономические сельхозпроизводства, - считает гендиректор. - На месте современного "Мазоловогаз" когда-то существовал колхоз "Призыв", были ветхие строения, небольшое поголовье скота. Мы дружно взялись за сельхозпредприятие и вдохнули в него вторую жизнь".

За 9 месяцев этого года выручка от реализации сельскохозяйственной продукции составила Br7,1 млн (114% к аналогичному уровню прошлого года), прибыль от реализации - Br341 тыс. Работают на сельхозпредприятии 176 сотрудников из самого агрогородка, близлежащих деревень и Витебска, среднемесячная заработная плата - Br980.

С начала года в СХП "Мазоловогаз" введены в эксплуатацию два одноквартирных жилых дома в соседней деревне Калиново, зерносушильный комплекс ЗСК-60, центр по контролю качества продукции земледелия, реконструировали центр агрономического контроля и учета. Всего на балансе сельхозпредприятия 17 одноквартирных и два 12-квартирных дома, одно общежитие. В настоящее время в агрогородке для работников строят еще один 12-квартирный дом.-0-

Фото Александра Хитрова