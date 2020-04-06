Начинаются тренировки роты почетного караула в Минске

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начинаются тренировки роты почетного караула к военному параду в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, который пройдет 9 мая в Минске, сообщили БЕЛТА в Министерстве обороны.

"На время тренировок 6, 9, 13, 16, 20, 23, 27 и 30 апреля в период с 21.00 до 23.00 будет ограничено движение всех видов транспорта по проспекту Машерова от улицы Даумана до проспекта Победителей", - отметили в ведомстве.-0-