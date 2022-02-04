Надбавки за работу в условиях COVID-19 составили 14% расходов организаций здравоохранения Брестской области

4 февраля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Надбавки медикам Брестской области за работу в условиях COVID-19 составили в 2021 году 14% всех расходов организаций здравоохранения. Об этом сообщил сегодня на итоговой коллегии начальник главного управления по здравоохранению облисполкома Виктор Михаловский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Огромные средства - Br179,3 млн, или 17,8% от всех расходов организаций здравоохранения - были направлены на борьбу с коронавирусом. Из них на установление ежемесячной надбавки за работу в условиях, связанных с инфекцией, - Br141,1 млн", - сказал начальник облздрава.

В целом в структуре расходов заработная плата медиков составила 68%. Средняя зарплата в организациях здравоохранения области составила Br1,2 тыс. с темпом роста 115,8%. В том числе врачи в среднем получали Br2,08 тыс. (116,1%), средний медицинский персонал - Br1,2 тыс. (116%), другие работники - Br850 (115,2%).

На капитальное строительство отрасли было выделено Br980 млн. Стабильное финансирование системы здравоохранения обеспечило укрепление материально-технической базы учреждений, отметил Виктор Михаловский. Так, в прошлом году завершено строительство медицинского комплекса в Бресте, нового лечебного корпуса детской областной больницы, инфекционного отделения Лунинецкой ЦРБ, амбулатории врача общей практики в деревне Лахва Лунинецкого района. В этом году планируется завершить капитальный ремонт с модернизацией хирургических корпусов Ганцевичской и Малоритской ЦРБ, начать строительство нового корпуса областной клинической больницы.

На закупку медицинского оборудования в прошлом году затрачено Br21,9 млн. Особое внимание уделялось оснащению реанимационным оборудованием. В учреждения здравоохранения закуплено 104 монитора пациента, 42 аппарата ИВЛ, 48 аппаратов УЗИ, 29 единиц эндоскопического и 80 единиц лабораторного оборудования. За счет средств республиканского бюджета в Лунинецкую ЦРБ поставлен рентгеновский компьютерный томограф, в детскую областную больницу - магнитно-резонансный томограф.

В течение 2021 года обновился автопарк организаций здравоохранения: закуплено 22 новых автомобиля скорой медицинской помощи. Сейчас население области обслуживают 164 автомобиля СМП, в том числе 17 реанимобилей.-0-