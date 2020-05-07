Надеюсь, мой шаг поможет спасти чью-то жизнь - сдавшая плазму после COVID-19 витебчанка

7 мая, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Очень надеюсь, что мой шаг поможет облегчить чье-то состояние или спасти жизнь. Таким мнением поделилась с корреспондентом БЕЛТА витебчанка, которая после того, как переболела COVID-19, стала донором плазмы.

Ее болезнь протекала в легкой форме и кроме признаков простуды и исчезнувшего через неделю обоняния какими-то другими серьезными симптомами не отличалась. После полного выздоровления женщина решила стать донором плазмы, которая сейчас используется для помощи тяжело больным пациентам. "Ранее я никогда не сдавала кровь, даже не задумывалась об этом. Решение стало глубоко личным, осознанным. Каждый к нему должен прийти сам, - считает собеседница. - Но если мой шаг даст кому-то шанс на выздоровление или поможет облегчить болезнь, я буду очень рада".

Приняв для себя решение стать донором, больше всего витебчанка волновалась, вдруг обнаружатся какие-нибудь противопоказания. Как известно, отбор ведется очень тщательно. После дополнительных анализов непосредственно в день забора плазмы проводится дополнительное обследование. "В самой процедуре ничего страшного не было. Весь медперсонал относился ко мне очень внимательно и заботливо. Во время забора плазмы много раз спрашивали, все ли в порядке, как я себя чувствую. Очень признательна всем за такое отношение", - отмечает собеседница. Теплые слова благодарности она адресовала также всем врачам и персоналу Витебской инфекционной больницы, где проходила лечение.

Процедура прошла нормально, самочувствие у женщины хорошее. Она не исключает, что через определенный срок вновь ее повторит. "Если кто-то еще думает и в моих силах повлиять на принятие решения, то я говорю: да, это нужно сделать", - подчеркивает витебчанка.

По ее словам, болезнь заставила переосмыслить многое, в том числе и то, над чем ранее не приходилось задумываться: личное общение, важность донорства. "Нужно научиться жить в новых условиях с соблюдением элементарных, но таких важных мер безопасности. Нужно продолжать соблюдать осторожность, поэтому даже после выздоровления я и моя семья продолжаем сохранять в людных местах социальную дистанцию, пользоваться антисептиками и масками, часто мыть руки", - добавляет собеседница.-0-