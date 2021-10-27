"Нафтан" и "Полимир" намерены закрыть потребности Новополоцкой больницы в кислороде

27 октября, Новополоцк /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Нафтан" и завод "Полимир" готовы при необходимости увеличить мощности по производству кислорода для Новополоцкой городской больницы, сообщил журналистам начальник цеха №009 "Полимира" Дмитрий Швед, передает корреспондент БЕЛТА.

Совет Министров недавно поручил руководству предприятий начать выпуск кислорода для медицинских целей. На заводах есть две площадки, где производят сверхважный сегодня продукт. На специальных установках получают в основном азот, но и попутно кислород. Его применяют для технологических нужд. "В нынешней ситуации изменили немного процесс, улучшили качество продукции, и наш кислород получил одобрение Минздрава для использования в медицинских целях. "Полимир" и "Нафтан" уже отгрузили более 450 баллонов. Ежедневно планируется на двух производственных площадках предприятий наполнять и поставлять в больницу более 250 баллонов, уже подготовлено для отправки 300", - рассказал Дмитрий Швед. Каждый баллон вмещает 8 кг, что равно 6 куб.м вещества.

Если потребность медиков будет возрастать, то заводчане будут искать возможности увеличить поставки и общую производительность. С начала ноября они планируют полностью закрыть потребность городского медучреждения в кислороде. "Воздух берется по двум нашим воздухозаборам - на берегу озера Люхово и в сосновом бору около деревни Зуи. Затем он поступает на азотно-кислородную станцию, где охлаждается до минус 180 градусов, становится жидким и разделяется на фракции. Первоначальные анализы делаем в лабораториях у себя, а затем везем на предприятие "Крион" в Минск", - добавил начальник цеха.

Как сообщалось, в Беларуси в допандемийный период было два источника кислорода: основной - предприятие "Крион", дополнительный - Мозырский нефтеперерабатывающий завод. Сейчас развертываются мощности на "СветлогорскХимволокно", "Гродно Азоте" и "Нафтане". Также Вооруженные Силы страны начали поставки медицинского кислорода учреждениям здравоохранения.-0-

Фото Александра Хитрова