Наибольший запас масок сформирован в медучреждениях Гомельской и Витебской областей

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Максимальные месячные запасы медицинских масок сформированы в учреждениях здравоохранения Гомельской и Витебской областей, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения (БПРЗ).

В учреждениях здравоохранения Гомельской области есть 2,5 млн масок, Витебской области - 2,3 млн. Наибольший запас медицинских перчаток у медиков Минской области - 2,1 млн пар и Витебской - 1,7 млн пар.

Что касается запаса дезинфицирующих и антисептических средств, в среднем он сформирован на полтора месяца.

По результатам мониторинга, проводимого техническими инспекторами по охране труда, проблем в обеспечении средствами защиты работников отрасли нет. "Обеспечение работников медицинских организаций СИЗами в период пандемии - условие безопасного труда медработников и соблюдение норм санитарного законодательства по предупреждению распространения коронавирусной инфекции, - рассказали в профсоюзе. - Для оперативного получения информации о возникновении проблем с обеспеченностью медработников СИЗами во всех областях продолжает действовать горячая линия".

На горячую линию Республиканского комитета БПРЗ по вопросам профилактики инфекции, вызванной коронавирусом, можно позвонить по телефону +375 (29) 156-85-65. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 13.30 до 18.00, в выходные дни - с 9.00 до 13.00 и с 13.30 до 17.00.-0-