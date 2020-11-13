Найденные в Столинском районе останки советских летчиков перевезут в Воронежскую область

13 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Столинском районе 14 ноября состоится торжественная церемония передачи костных останков погибших в годы Великой Отечественной войны советских летчиков представителям Генерального консульства России в Бресте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в райисполкоме.

Церемония пройдет у братской могилы советских воинов в рабочем поселке Речица. Останки двух летчиков обнаружили во время поисковых работ летом прошлого года. Вместе с ними на поверхность были подняты фрагменты двигателя и фюзеляжа самолета, техническая табличка с его номером, кислородные баллоны и другие предметы. Благодаря работе с архивными документами поисковики смогли идентифицировать погибших героев и восстановить один из тысяч трагических эпизодов минувшей войны.

В ночь с 8 на 9 июля 1944 года самолет Ил-4 20-го гвардейского авиаполка 3-й гвардейской авиационной дивизии вылетел для бомбардировки железнодорожного узла Белосток. Боевое задание летчики выполнили, но на обратном пути самолет был сбит вражеским истребителем и упал на линии фронта в 10 км западнее Столина. Из четверых членов экипажа выжил штурман Михаил Абрамов, который разыскал и похоронил на опушке леса летчика Анатолия Игошина. Судьба стрелка Ивана Кирколенко и радиста Федора Филатова оставалась неизвестной вплоть до 29 июня 2019 года.

"На родине Ивана Кирколенко, в селе Верхний Бык Воробьевского района Воронежской области, отыскался его двоюродный брат. У младшего сержанта Федора Филатова из Черниговской области родных нет. Поскольку провести генетическую экспертизу останков летчиков невозможно, решено их обоих захоронить в братской могиле в селе Верхний Бык", - рассказал ведущий методист по охране историко-культурного наследия отдела культуры райисполкома Александр Марушко.

Планируется, что в церемонии передачи останков примут участие представители местных органов власти, районного военного комиссариата, Совета ветеранов, учащиеся поселка Речица.-0-

Фото Столинского райисполкома

Анатолий Игошин

Иван Кирколенко