Найденный в Гродно орден Красного Знамени передадут музею в Узбекистан - на родину владельца

18 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Найденный в Гродно орден Красного Знамени, принадлежавший погибшему при освобождении Беларуси воину, передадут на родину героя. Торжественная церемония вручения ордена представителям посольства Узбекистана в Беларуси прошла сегодня в военном комиссариате Гродненской области, передает корреспондент БЕЛТА.

Орден Красного Знамени обнаружил житель Гродно, разбирая вещи умерших родителей жены. Оба они фронтовики, имели немало наград, однако, этот орден им не принадлежал. Мужчина обратился в военкомат с просьбой установить владельца.

"Ежегодно в военкомат неравнодушные люди приносят награды. Поисковая работа ведется постоянно. Это кропотливый труд не только военного комиссариата, но и общественных объединений, в том числе ветеранских организаций. Это и работа с архивами, поиск любой информации в других источниках", - рассказал ведущий специалист военного комиссариата города Гродно и Гродненского района Олег Назаров. Он отметил, что зачастую удается установить родственников обладателей наград, но нынешний случай стоит особняком.

Специалист военного комиссариата города Гродно и Гродненского района Олег Назаров

Выяснилось, что владелец награды - уроженец Узбекистана лейтенант Шавкат Кариев - погиб при освобождении Беларуси в 1944 году. Орден после смерти, видимо, оказался у начальника штаба его понтонного батальона, который после войны и жил в Гродно. Найти родственников погибшего воина не удалось. Его брат также погиб на фронте. Отца репрессировали до войны, а мать, известная в то время театральная актриса, не пережила гибели сыновей. Было принято решение передать награду посольству Узбекистана.

Дмитрий Пересада передал Орден Красного Знамени временному поверенному в делах республики Узбекистан в Республике Беларусь Данияру Абидову

"Все народы СССР внесли свой вклад в Великую Победу. Из 6 млн жителей Узбекистана на фронт ушли 1,5 млн. Около 600 тыс. из них погибли. Многие из них, как и в Шавкат Кариев, участвовали в освобождении Беларуси", - отметил временный поверенный в делах Республики Узбекистан в Беларуси Данияр Абидов. Он подчеркнул, что в Узбекистане свято чтут память о Великой Отечественной войне. В год 75-летия Великой Победы в Ташкенте открыт мемориальный комплекс, посвященный знаменательной дате. Найденная в Гродно медаль займет место среди экспонатов этого музея.

За последнее время в Гродно это уже четвертый случай, когда удалось установить имена владельцев наград времен войны, передать медали и ордена родным или близким героя.-0-

Олег Назаров показывает документы журналистам

Житель Гродно Дмитрий Пересада и временный поверенный в делах республики Узбекистан в Республике Беларусь Данияр Абидов

Данияр Абидов и военный комиссар Гродненской области полковник Вячеслав Раманенко

Во время передачи в музей Узбекистана Ордена Красного Знамени

Фото Леонида Щеглова