Налоги, жилье и работа ФАПа: Андрейченко провел прием граждан в Глубоком

15 октября, Глубокое /Корр. БЕЛТА/. Председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко провел личный прием в Глубоком, граждане обратились с проблемой работы ФАПа, помощи в предоставлении жилья и налоговым вопросом, передает корреспондент БЕЛТА.

Первым пришел на прием житель Глубокого. Пенсионер рассказал, что его сын более 20 лет живет в США, но он зарегистрирован в доме отца. Мужчина ежегодно платит налог на жилой дом и земельный участок, денег взимается больше из-за регистрации сына, хоть он фактически не проживает в доме. Сейчас такие нормы законодательства. Владимир Андрейченко рассказал, что Министерство по налогам и сборам внесло предложение по введению льгот пенсионерам, инвалидам 1-й и 2-й групп и другим категориям по оплате сбора за дом и участок. Возможно, в 2022 году парламентарии примут такую поправку в законодательство.

75-летний пенсионер обратился с просьбой о помощи в предоставлении более комфортного жилья. Глубокский райисполком рассмотрит варианты решения вопроса и поможет пенсионеру: дети его живут в России и родственников здесь нет. Мужчине также помогут пройти медобследование после спада роста коронавирусных больных.

Жительница деревни Плиса обратилась с просьбой восстановить работу ФАПа, его закрыли в июне из-за выхода медработника на пенсию. Фельдшерско-акушерский пункт обслуживает порядка 360 жительниц. Пока два раза в неделю в Плису будет приезжать медик из соседней деревни Мнюто, а по средам будет принимать врач.

Общаясь с журналистами, Владимир Андрейченко отметил, что постоянное внимание к людям - это главный фактор обеспечения социальной стабильности и сохранения суверенитета государства. "Власти должны всегда слышать обоснованные просьбы и постараться их решить - такое непреложное требование Президента к чиновникам всех рангов. В стороне не остаются депутаты, они глубоко погружены в проблемы. Мелких вопросов нет: это и ЖКХ, и медицина, и занятость населения. Конечно же, стараемся найти позитивное решение всего. Также ставим задачу, чтобы выровнять экономический потенциал регионов и уровень жизни людей. Задача непростая, и она под силу только государству. Важную роль здесь играют депутатский корпус, мы работаем вместе с местными советами, они берут вопросы на контроль и помогают их решать. Эти наработки используем в нашей законотворческой работе, сейчас практически завершена работа над проектом новой редакции Конституции, но предложения еще поступают. Работаем над проектами бюджета на 2022 год, закона об обращении граждан и юрлиц, а также Налогового кодекса. Сегодня есть нововведения, которые неоднозначно поддерживаются населением. Депутатам нужно это все учесть, чтобы устраивало и людей, и власти", - сказал председатель Палаты представителей.

Во время приема была рассмотрена тема земельного спора, вопросы вывоза твердых коммунальных отходов, поддержка экологического проекта в Лепельском районе. Кроме того, от имени жителей окружающих деревень две женщины поблагодарили за асфальтирование 6 км дороги Прозороки - Черневичи. Проезд на новом участке стал комфортнее.-0-