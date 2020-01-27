Налоговики Витебской области оказали около 400 услуг по экстерриториальному принципу в 2019 году

27 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые инспекции Витебской области в 2019 году оказали около 400 налоговых услуг по экстерриториальному принципу, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе областной налоговой инспекции.

Новый принцип взаимодействия ведомства с организациями и физическими лицами внедрен в центрах обслуживания плательщиков с 2019 года и подразумевает возможность вне зависимости от места регистрации иногороднему налогоплательщику обратиться в центр за налоговой услугой, для консультации и осуществления административных процедур.

В Витебской области сейчас действуют пять центров обслуживания, в том числе один открылся в январе на базе налоговой инспекции по Первомайскому району Витебска. До конца текущего года планируется создать еще два центра на базе инспекций по Новополоцку и Полоцкому району.

С момента внедрения в области новой формы обслуживания (первый центр открылся на базе инспекции по Октябрьскому району Витебска в октябре 2017 года) в центры обратились более 65 тыс. представителей субъектов хозяйствования и граждан. Среднее время ожидания приема составляет 1 мин. 24 сек., а обслуживания - 4 мин. 23 сек. По итогам такого взаимодействия около 93% посетителей выставили максимально высокую оценку за качество оказания услуг.-0-