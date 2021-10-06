6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Налоговые органы при проверке организации в Бресте установили более Br3 млн неучтенных наличных денежных средств, сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

"Важной составляющей работы налоговых органов является предупреждение использования теневых схем для минимизации налоговых обязательств, в том числе получения неучтенных наличных денежных средств на выплату заработных плат в конвертах. Контрольная деятельность переведена в плоскость предупредительных мероприятий и в первую очередь камерального контроля, который позволяет дистанционно выявить признаки нарушений и уведомить об этом плательщиков для возможности добровольно уточнить свои налоговые обязательства и доплатить налоги без привлечения к административной и уголовной ответственности. Если плательщик не отреагировал на предупреждение, то в этом случае налоговый орган вынужден выйти на проверку", - рассказали в МНС.

Так, инспекция МНС по Ленинскому району Бреста в ходе выездной проверки организации установила, что в течение 2016-2017 годов в кассу оприходованы наличные денежные средства в сумме Br5281,7 тыс., принятые от директора организации по приходно-кассовым ордерам с указанием назначения платежа - "выручка от реализации". Одновременно с этим по расходно-кассовым ордерам руководителю организации выдавались под отчет денежные средства на уплату таможенных платежей: за 2016-2017 годы сумма выданных средств составила Br4822,3 тыс. При этом согласно имеющейся в налоговом органе информации, сумма уплаченных организацией в 2016-2017 годах таможенных платежей составила Br1731,1 тыс.

Авансовые отчеты и иные документы, подтверждающие расходование денежных средств на суммы разницы между полученными под отчет из кассы и фактически уплаченными таможенными платежами, не были представлены. По результатам проверки Br3091,2 тыс. признаны доходом директора организации, а сама организация - налоговым агентом по уплате подоходного налога. Всего недоплата подоходного налога в бюджет составила Br408,2 тыс., начислены пени в сумме Br217,1 тыс.-0-