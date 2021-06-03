Наносить дорожную разметку в Минске будут на 5 участках дорог

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пяти участках дорог в Минске сегодня планируют наносить дорожную разметку. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации КУП "СМЭП Мингорисполкома", запланировано нанесение дорожной разметки на следующих участках улично-дорожной сети города: ул.Одоевского, ул.Куйбышева, ул.Заславская, ул.Кульман, пр.Рокоссовского.

Госавтоинспекция рекомендует учитывать информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на данных участках дорог.-0-