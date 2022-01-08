Народной артистке России Надежде Бабкиной в Бресте подарили бусы ручной работы

8 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Народной артистке России Надежде Бабкиной в Бресте подарили большие бусы ручной работы, выполненные местными ремесленниками. Об этом рассказал в своем Telegram-канале председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук, сообщает БЕЛТА.

"Она рада вновь приехать в наш красивый город, рада нашему гостеприимству. Надежда Бабкина приглашает всех брестчан и гостей города на яркое выступление ансамбля "Русская песня", которое начнется на Набережной в 16.00. Кстати, подарили ей большие бусы ручной работы, выполненные нашими ремесленниками. Сказала, что обязательно будет в них на концерте", - рассказал Александр Рогачук.

Надежда Бабкина приехала сегодня в Брест для участия в фестивале-ярмарке "Берестейские сани". Выступление ансамбля "Русская песня" начнется в 16.00.

По информации Александра Рогачука, в течение первого дня фестиваль посетили около 50 тыс. человек, единовременно на торговых и концертных площадках находились порядка 5 тыс.

Фестиваль-ярмарка "Берестейские сани" проходит с 7 по 9 января на набережной Франциска Скорины и пл.Ленина. Здесь работают площадки предприятий. Для гостей организованы дегустации, аттракционы, город мастеров и художественные выставки.-0-

Фото из Telegram-канала председателя Брестского горисполкома Александра Рогачука