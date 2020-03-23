Нарушения при захоронении коммунальных отходов выявлены в Дрибинском районе

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура выявила нарушения при захоронении коммунальных отходов в Дрибинском районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Могилевской области.

Поводом к прокурорской проверке стала информации о недостатках в этой сфере, размещенная в январе 2020 года в одной из соцсетей. Так, на городском полигоне ТКО в деревне Лесковка и мини-полигоне "Доманы" были выявлены захоронения ПЭТ-бутылки и стеклобоя - т.е. вторичных материальных ресурсов. Согласно п.4.6 Технического кодекса установившейся практики это запрещено.

Зафиксированы и другие нарушения на городском полигоне. В частности, уплотненный слой отходов не изолировался слоем грунта, не было переносных сетчатых ограждений (щитов) для задержания легких фракций отходов. Кроме того, на прилегающей территории не поддерживался должный санитарный порядок. Все это, как отметили в прокуратуре, стало результатом низкой исполнительской дисциплины ответственных должностных лиц, ненадлежащего выполнения ими служебных обязанностей, игнорирования требований профильных нормативных актов.

Прокуратура потребовала от Дрибинского унитарного коммунального предприятия "Жилкомхоз" исправить ситуацию и привлечь виновных к ответственности. В итоге предприятие наладило должное обращение с вторичными материальными ресурсами и приняло меры к захоронению коммунальных отходов в соответствии с законодательством. Виновные в нарушениях сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности. На директора УКП наложено взыскание за несоблюдение правил обращения с отходами.-0-