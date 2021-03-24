Нарушения требований безопасности на ж/д транспорте выявили в Брестской области

24 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. Органы прокуратуры Брестской области провели проверки исполнения законодательства о безопасной эксплуатации транспорта, включая железнодорожный, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры.

В прошлом году количество преступлений на объектах железнодорожного транспорта и в поездах снизилось на 18% по сравнению с 2019-м. При этом только в четвертом квартале зарегистрировано 25 фактов умышленного противоправного вмешательства в работу систем безопасности. Среди причин и условий, из-за которых стали возможны нарушения, - недостаточный контроль за состоянием железнодорожных путей, несоблюдение правил эксплуатации железнодорожного транспорта.

В частности, выявлены недоработки при учете, выдаче и хранении инвентаря строгого учета на путях необщего пользования, примыкающих к станциям Барановичи-Центральные, Брест-Северный, Брест-Восточный, Ситница, Пинск. Нарушения создавали угрозу безопасной эксплуатации транспорта, могли привести к совершению противоправных действий.

На объектах транспортной инфраструктуры региона с 15 до 19 увеличилось количество случаев травмирования граждан подвижным составом. С 7 до 10 возросло и число погибших. "В большинстве трагических случаев люди находились на железнодорожных путях в неустановленных местах. Это говорит о важности профилактической работы, особенно с несовершеннолетними", - отметили в прокуратуре.

По результатам проверок органы прокуратуры внесли около 90 представлений и предписаний, более 80 работников привлечены к ответственности. Подробные сведения о проблемных вопросах, связанных с работой транспорта и негативных тенденциях, а также возможные пути их решения представлены в информационной записке прокуратуры в Брестский облисполком.-0-