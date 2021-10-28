Нарушения в работе Белыничского лесхоза обнаружил КГК Могилевской области

28 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Неэффективный экспорт, нарушения при захоронении отходов и учете древесины - КГК Могилевской области выявил нарушения в работе Белыничского лесхоза, сообщили БЕЛТА в областном ведомстве.

"Во время проверки Белыничского лесхоза были выявлены и пресечены неэффективная реализация на экспорт пиломатериалов, нарушения при захоронении отходов производства и учете лесопродукции. Лесхозом на протяжении 2018-2020 годов допускалась реализация на экспорт пилопродукции с низкой степенью обработки (необрезные пиломатериалы). По оценкам специалистов, упущенная выгода лесхоза от таких сделок по сравнению с экспортом обрезных пиломатериалов составила более $185 тыс.", - подчеркнули в комитете.

По выявленным случаям несанкционированного захоронения в 2018-2021 годах в лесах и на землях сельхозпредприятий Белыничского района образовавшейся при обработке древесины коры по итогам проверки предъявлен к возмещению вред окружающей среде в размере Br42 тыс. "Финансовой милицией Комитета государственного контроля дается правовая оценка вскрытым в ходе проверки действиям должностных лиц лесхоза, сокрывших образовавшуюся в деревообрабатывающем цеху недостачу древесины и топливной щепы общей стоимостью Br27 тыс. путем оформления фиктивных документов на отгрузку щепы, так называемых "бестоварных накладных", - отметили в ведомстве.

Комитетом в установленном порядке рассматриваются вопросы привлечения лесхоза и его должностных лиц, а также частного лесозаготовителя к ответственности за допущение последним в 2020 году захламленности при проведении рубок уборки, незаконной рубки деревьев (сверх определенных лесорубочным билетом объемов), оставление недорубов деревьев и невывезенной древесины.-0-