Нарушения в сфере госзакупок на более чем Br160 тыс. предотвратили в Минске

15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. По требованию прокуратуры города Минска устранены нарушения в сфере государственных закупок, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры.

Во время мониторинга электронной торговой площадки goszakupki.by прокуратура выявила нарушения законодательства, допущенные заказчиками при проведении процедур государственных закупок. Наиболее распространенным нарушением прокуроры назвали неправильный выбор процедуры закупки.

"Например, в одном из столичных госучреждений не учли требования правовых актов и провели закупку при выборе организаций, оказывающих услуги по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики, с применением открытого конкурса вместо запроса ценовых предложений", - рассказали в прокуратуре.

В итоге вынесено 4 предписания с требованием отменить проводимые процедуры государственных закупок. За допущенные нарушения семь виновных привлечены к дисциплинарной, один - к административной ответственности.

Принятие упреждающих мер прокурорского реагирования позволило предотвратить использование бюджетных средств с нарушением законодательства на сумму более Br160 тыс.-0-