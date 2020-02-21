Население должно более ответственно подходить к раздельному сбору ТКО - Лис

21 февраля, Ивацевичи /Корр. БЕЛТА/. Население должно более ответственно подходить к вопросу раздельного сбора твердых коммунальных отходов - такое мнение высказал журналистам председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис сегодня после встречи с коллективом Ивацевичского ЖКХ, передает корреспондент БЕЛТА.

Работа с ТКО - одно из важнейших направлений деятельности коммунальной службы. При этом немаловажная роль здесь отводится населению. "Весь мир сегодня идет по пути раздельного сбора. Вторичные материальные ресурсы захоранивать нельзя, так как это тоже деньги - раз, а второе - мы не должны загрязнять окружающую среду. К сожалению, население пока не очень сознательно относится к этому вопросу: все отходы сбрасываются в один контейнер, в связи с чем они трудно разделяются. Этой проблемой нужно заниматься, и мы будем над этим работать", - сказал Анатолий Лис.

Губернатор отметил, что в течение последних лет в области немало сделано в плане раздельного сбора и переработки ВМР. Прежде всего, речь идет о создании соответствующей материально-технической базы: закуплено более 30 мусоровозов, свыше 7 тыс. контейнеров и другого оборудования. Только за два последних года на эти цели направлено более Br5 млн.

Еще одна проблема, которая, по признанию губернатора, его волнует, это неуплата за потребленные жилищно-коммунальные услуги. На 1 января сумма просроченной задолженности населения превысила Br3 млн и в сравнении с 2018 годом увеличилась более чем на 5%. Задолженность юридических лиц (предприятий, организаций) тоже немалая - около Br5 млн. "Над этим нужно очень серьезно работать - прежде всего самим коммунальникам. Товар, который продан, должен быть оплачен", - подчеркнул руководитель области.

Во время встречи были затронуты и другие аспекты повышения эффективности работы жилищно-коммунальной службы в регионе. Также Анатолий Лис ознакомил присутствующих с итогами социально-экономического развития области за прошедший год, ответил на вопросы и провел прием граждан.-0-