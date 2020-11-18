Наше здоровье - в наших руках: Караник о масках, социальной дистанции и второй волне коронавируса

18 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродно сегодня в формате видеоконференции прошло заседание рабочей группы по реализации межведомственного комплексного плана по минимизации риска завоза и распространения COVID-19. В нем принял участие председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Владимира Караника, Гродненская область наряду с Могилевской последней входила в первую волну заболеваемости коронавирусной инфекцией и остановилась на более низких цифрах, чем другие регионы. Ожидалось, что в связи с этим следующий подъем уровня заболеваемости будет более ранним и значительным.

"Так и произошло. Впрочем, уже третью неделю наблюдаем стабильные цифры поступления пациентов в стационары с пневмонией. Если тенденция будет устойчивой, то можно говорить о выходе в Гродненской области на плато по заболеваемости этой наиболее тяжелой формой осложнения коронавирусной инфекции", - отметил Владимир Караник. Он добавил, что за последние четыре недели стабилизировались в целом цифры по заболеваемости респираторной вирусной инфекцией, хотя они и не выше, чем в прошлом году. Данные внимательно анализируются не только в регионе. Они будут использоваться для моделирования ситуации в других областях.

"Одна из трудностей второй волны инфекции - беспечное поведение. Если весной отмечался часто необоснованный, граничащий с паникой страх, то сейчас люди расслабились. Не соблюдаются элементарные меры безопасности, социального дистанцирования", - заметил Владимир Караник. Именно поэтому усилена разъяснительная работа, во всех районах области приняты постановления о введении масочного режима при посещении общественных мест и мест массового скопления людей.

"На этом фоне удивляют призывы собираться во дворах, знакомиться, пить чай, участвовать в массовых мероприятиях. Выходить на какие-то марши призывают и пожилых людей", - обратил внимание Владимир Караник. В качестве примера он привел Минск: в городе, где живет 20% населения страны, ежедневно фиксируется около половины всех выявленных в Беларуси новых случае заражения коронавирусом. Связано это не только с высокой плотностью населения, но и с большим количеством нежелательных контактов, вызванных в том числе и такими призывами.

По словам председателя облисполкома, снижения заболеваемости можно добиться только совместными усилиями. Система здравоохранения обеспечит медицинскую помощь и проведение всех противоэпидемических мероприятий, но и самим людям стоит позаботиться о здоровье и соблюдении мер личной безопасности.

Ко второй волне инфекции в стране готовились. Сейчас, например, не приходится тратить время на организацию производства средств индивидуальной защиты, налаживание каналов поставки лекарств, необходимых изделий и оборудования. Все отработано заранее, созданы необходимые запасы.

"Система здравоохранения модернизована, закуплено наркозно-дыхательное оборудование, увеличен парк рентгенодиагностического оборудования. А самое главное - появилось больше опыта в борьбе с инфекцией, доработаны клинические протоколы, которые позволяют более оперативно и качественно оказывать помощь пациентам", - подчеркнул Владимир Караник.

В Гродненской области сейчас для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией перепрофилировано менее половины коечного фонда. Свободные места есть. Задействовано чуть более 10% от имеющегося количества аппаратов ИВЛ.

"Эта ситуация позволяет нам ни на минуту не останавливать оказание экстренной и срочной кардиологической, хирургической, онкологической помощи", - отметил председатель Гродненского облисполкома. Система здравоохранения функционирует напряженно, но выполняет все обязательства перед населением. Важно при этом не испытывать ее лишний раз на прочность, а уделить внимание соблюдению мер личной безопасности. Здоровье каждого - в его руках, обратил внимание Владимир Караник.-0-

Владимир Караник

Масочный режим введен во всех районах Гродненской области