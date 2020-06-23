Наставники помогут молодежи Гомельской области найти работу и открыть свое дело

23 июня, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Институт наставничества по трудоустройству молодежи начал работу в Гомельской области. Это предусмотрено долгосрочным проектом "EU4Youth: развитие потенциала для трудоустройства", который реализует Белорусское общество Красного Креста при финансовой поддержке Европейского союза и в партнерстве с Датским Красным Крестом, органами власти и негосударственными объединениями. Об этом шла речь сегодня на тематическом онлайн-брифинге Гомельской областной организации Белорусского общества Красного Креста, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал начальник организационно-кадрового отдела областной организации БОКК Артем Карпенко, институт наставничества выводит проект на новый этап. "Наставниками для молодежи в вопросах трудоустройства станут более 20 человек - сотрудники БОКК, управлений по труду, занятости и соцзащите населения, волонтеры. Для них провели специальный тренинг "Инструменты для наставничества и бизнеса". Участники познакомились с аспектами подбора пар "наставник - ученик", отработали алгоритм взаимодействия с бенифициаром. Отдельный блок посвятили способам и механизмам, которые позволяют установить комфортную психологическую атмосферу между парами. Обучили и навыками бесконтактного общения, основам мотивации, затронули и другие аспекты", - пояснил Артем Карпенко.

Член Совета Республики, председатель Гомельской областной организации БОКК Алла Смоляк подчеркнула, что тренинги по формированию бизнес-навыков проведут и для инициативных молодых людей региона. "В целом же в течение этого года разноплановую помощь по трудоустройству от проекта получат более 20 жителей области в возрасте от 18 лет до 31 года. Они смогут получить полезные навыки, повысить шансы на успешное трудоустройство или открытие своего дела",- отметила сенатор.

Также у бенефициаров проекта есть возможность проходить курсы переподготовки. Некоторые молодые люди уже воспользовались этим. "Один из участников получил дополнительную категорию автомобильных прав, которая позволила ему трудоустроиться в сфере грузоперевозок. Вторая участница прошла обучение по кройке и шитью и стала предпринимателем", - привела примеры Алла Смоляк.

Она напомнила: по проекту в регионе открыты шесть информационных центров на базах управлений по труду, занятости и социальной защите населения. Центры действуют в Гомеле, Рогачеве, Корме, Мозыре, Речице. Молодежь, у которой сложности с трудоустройством, может прийти в эти центры, подключиться к проекту, воспользоваться услугами наставников.

За время реализации проекта в регионе (с 2019 года) дополнительные знания и умения по поиску работы, организации своего дела, другую помощь уже получили более 100 молодых жителей области.

Проект "EU4Youth: развитие потенциала для трудоустройства" направлен на развитие профессионально-технических навыков для трудоустройства и предпринимательства преимущественно среди социально незащищенных молодых мужчин и женщин. Партнерами проекта в Беларуси выступают Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования, Министерство внутренних дел, областные и районные исполнительные комитеты Гомельской и Могилевской областей, их областные организации БОКК, РМОО "Лига добровольного труда молодежи", ОО "Центр поддержки и развития юношеского предпринимательства", МОО "Гендерные перспективы".-0-