Удивительна природа Слонимского края. Зимой особенно хороши его вечнозеленые хвойные леса. Глядя на такую красоту, понимаешь: вот оно - национальное достояние страны.

Хранители

Наш разговор с директором ГЛХУ "Слонимский лесхоз" Алексеем Вайтеховичем начали с вопроса: какая роль в судьбе леса отведена работникам хозяйства, они – распорядители природных богатств?

- Точнее сказать, мы – хранители! – констатировал Алексей Михайлович и продолжил: – Ведь лес принадлежит не только нынешним поколениям, но и тем, кто будет жить после нас. Наша задача – растить, холить и лелеять деревья, произрастающие на вверенной территории. Мы также обязаны воссоздавать лесные угодья. Объемы площадей под новыми посадками из года в год растут. Например, если в 2018 году лесхозом было высажено 393 гектара леса, то в 2019-м – уже 481 гектар. План 2020 года – более 500.

Кто сегодня заботится об угодьях, находящихся в ведомстве Слонимского лесхоза? Есть ли проблемы с кадрами?

- В коллективе более 350 работающих и среди них нет случайных людей. Престиж профессии высокий и зарплата неплохая: средняя за 2019 год – 1034 рубля, – говорит директор. – Проблем с кадрами нет. Иногда до пяти человек в день приходят в поисках работы. Предпочтение отдаем имеющим специальное, «лесное» образование.

Возраст спелости

– Лесное дело – особенное. Сравните наш труд и, к примеру, труд пекаря, который вечером замесил тесто, утром испек хлеб, а в полдень его продал. Результаты нашего труда очень отдалены. Принесут прибыль нескоро, – обращает внимание руководитель. – Например, возраст спелости сосны – 80лет. Если зимой соберем шишки, а по весне высадим семена, то саженцы отправим приживаться в питомник только через год. Лет через 3–5 пошлем их "на ПМЖ" в лес. Еще лет 7 будем следить за тем, чтобы молодняк не заглушали сорняки. Следующие 10–20 лет посадки проредим и только после 40–60 проведем проходную рубку. Полный же сбор урожая – сплошная рубка, – спустя 80 лет.

Таким образом, в этом году в лесхозах страны начинают промышленную заготовку сосен и елей, высаженных перед Великой Отечественной – в 1940 году. Кстати, именно в это время был организован Слонимский лесхоз.

– Сейчас в целом мы самоокупаемы. Слонимский лесхоз платит налогов (вместе с подоходным) больше, чем получает финансирования на посадку леса и уход за ним. Основную прибыль приносят лесозаготовки и деревообработка, – отмечает Алексей Михайлович.

Кстати, рубка леса здесь идет строго по оценке и четко прописанным инструкциям и расчетам лесоустройства. Все по науке. В год по главному пользованию в лесхозе вырубается в среднем 365 гектаров, которые потом 100% (и сверх того) засаживаются молодняком. Так, в 2019 году было заготовлено 22 тыс. куб. метров древесины, в структуре которой, в основном, сосна и ель, а также береза, ольха, дуб.

...Мы побывали на лесосеке и проследили за работой спецтехники хозяйства, которая, нужно сказать, впечатлила. В парке организации 4 харвестера и 4 форвардера, обеспечивающих высокопроизводительную и качественную вырубку и вывоз деревьев. Техника работает в две смены. Деревообрабатывающий цех производит пиломатериалы и древесину, часть которых продается в стране, часть идет на экспорт – в Польшу, Литву, Германию. Продукция лесхоза имеет высокий спрос за рубежом: в 2019 году ее было поставлено на экспорт более чем на $1,242 млн. Недавно предприятие выполнило особый заказ для сельского хозяйства Великобритании: продали англичанам партию окоренного кола для сельхознужд.

Притяжение дождей

Учитывая то, что в регионе растет много хвойных деревьев, не пострадали ли местные угодья от жука-короеда, от которого понесли убытки леса Гомельской и Брестской областей?

– Слонимский – самый южный регион Гродненщины, – уточнил Алексей Вайтехович. – К нам из Брестчины жуку, условно говоря, – два взмаха крыла… Так что потери есть. Однако причин высыхания хвойных (30% ели и 70% сосны) несколько. Виноваты не только (и не столько) насекомые. Экологической катастрофой стало понижение уровня грунтовых вод в результате засух и сокращения осадков. Рост солнечной активности и недостаток влаги не дали деревьям выработать нужного количества хвойной живицы.

Заболевшие деревья подлежат санитарным рубкам. На освободившихся площадях высаживается новый, более устойчивый молодняк. Как утверждает наука, лесные массивы способны увеличить местные осадки. Чем зеленее район – тем больше дождей. Конечно, значительная часть идущих к нам облаков формируется над Атлантикой, но работники леса знают, как увеличить число спасительных дождевых облаков над своим краем. В ближайшие годы в лесхозе намерены засадить деревьями земли-неудобицы, переданные аграриями, также заинтересованными в задержании влаги.

Лук и стрелы

Лес – это еще грибы и ягоды, которые с удовольствием собирают люди. А еще в местных угодьях полно зверя и птицы. Так что и начинающий охотник, и охотник со стажем не уходят без трофея. Кроме лис, зайцев здесь водятся олени, лоси, косули, кабаны. Охотник может добыть зверя не только ружьем, но и луком. Кстати, команда лучников лесхоза во главе с директором Алексеем Вайтеховичем входит в тройку сильнейших в области.

- Сложнее всего добывать оленя, – делится особенностями национальной охоты Алексей Михайлович. – У него тонкое обоняние и зоркий глаз. Только во время гона у человека появляется шанс. Не менее, а, может быть, даже более осторожный зверь – волк. Убить его сейчас, в бесснежную зиму, практически нет шансов.

Говорят, если бы серый был вооружен, еще не известно, кто бы кого победил.

Дуб, "видевший" Наполеона

Территория Слонимского лесхоза, а это почти 65 тыс. гектаров, разделена на семь лесничеств: Альбертинское, Деревновское, Жировичское, Зельвенское, Мижевичское, Поречское и Сеньковщинское. Гордость края – два заказника: "Медухово" и "Слонимский". Они славятся редкими растениями и животными, занесенными в Красную книгу. Особым вниманием окружен 300-летний дуб. Утверждают, что под его кроной отдыхал сам Наполеон. Из желудей красавца-дуба, для обхвата которого требуется шестеро взрослых, выращивают молодые деревца.

Питомник лесхоза - "детский сад" будущих лесов.

– Здесь на 12,5 гектара растут саженцы сосны, ели, березы, дуба, липы, клена. Выращивают порядка 60 видов деревьев и кустарников. В последние годы баланс саженцев изменили. Если раньше на девять сосен была одна береза, то сейчас на семь сосен их три. Лиственные – березу, дуб – высаживаем на опушках. Их устойчивость к дисбалансу солнца, ветра и влаги обеспечивает создание буферных зон. На нужды лесхоза идут 80% саженцев и в среднем 20% – на продажу. Наибольшим спросом населения и организаций пользуются декоративные виды: туи, самшиты и т. д.

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Тамара МАРКИНА, газета "7 Дней".

Фото Рамиля НАСИБУЛИНА