Национальный исторический музей создает безбарьерную среду для посетителей

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 23 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
14:45 "Брестгазоаппарат" планирует производить посудомоечные машины Регионы
14:40 Около 6 тыс. мирных жителей убиты и ранены в Афганистане за 10 месяцев 2020 года В мире
14:34 В Минске 1,6 тыс. многодетных семей направят на улучшение жилищных условий до конца этого года Регионы
14:33 Рачков 25 ноября проведет прием граждан Регионы
14:31 Кухарев поручил до конца недели проверить состояние пищеблоков минских школ Регионы
14:24 Археологи нашли останки двух погибших при извержении Везувия в 79 году н.э. Калейдоскоп
14:23 Выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости открыт Регионы
14:17 Некоторые троллейбусы и автобусы в Минске с 24 ноября изменят маршруты Регионы
14:17 НББ представит рукописи и редкие книги из личной коллекции Владимира Короткевича Культура
14:09 Сотрудники амбулаторной службы обзвонили 700 учеников после инцидента в минской школе №61 Регионы
13:58 Снижение в 2020 году выбросов углекислого газа не ослабит парниковый эффект - ВМО В мире
13:57 Выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости временно закрыт Регионы
13:55 COVID-19 в Европе идет на спад, карантин могут ослабить В мире
13:54 Кунцевич: обрабатываются уже более 8 тыс. предложений граждан к Всебелорусскому народному собранию Общество
13:51 Победителем конкурса инновационных проектов БГУ стал автор инициативы SexEd Общество
13:40 Белорусская версия песни Арины Пехтеревой "Пришельцы" будет презентована на этой неделе Культура
13:36 Генпрокуратура о нарушителях движения на ж/д: создавали опасность гибели людей Происшествия
13:33 ООН: более 100 стран пообещали возродить примерно 1 млрд га земель В мире
13:26 Зеленский вылечился от коронавируса В мире
13:18 Национальный исторический музей создает безбарьерную среду для посетителей Регионы
13:18 Развитие налоговых органов стало темой встречи слушателей Академии управления и первого замминистра МНС Общество
13:17 В Радошковичах нетрезвый мужчина из-за национальной неприязни избил соседа Происшествия
13:16 Доллар и евро на торгах 23 ноября подешевели, российский рубль подорожал Экономика
13:16 Турнир по боксу памяти Виктора Ливенцева пройдет в Минске в формате матчевой встречи Спорт
13:00 В Берестовицком районе при пожаре спасли женщину Происшествия
13:00 Беларусь и Нигерия намерены подписать соглашение о сотрудничестве в области образования Общество
12:59 В день зимнего солнцестояния произойдет редчайшее сближение Юпитера и Сатурна Технологии
12:55 С ноября телефонные мошенники украли у жителей Гродненской области более Br160 тыс. Происшествия
12:48 Акция по пропаганде использования зимних шин пройдет в Беларуси Общество
12:30 В детской инфекционной больнице остаются шестеро учеников минской школы №61 Регионы
Все новости
Все новости
Регионы
23 ноября 2020, 13:18

Национальный исторический музей создает безбарьерную среду для посетителей

Фото из архива
Фото из архива

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная программа "Инклюзивная Беларусь. Включись в музей", которая направлена на создание безбарьерной среды для слабовидящих и незрячих, а также посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, реализуется в Национальном историческом музее. Об этом БЕЛТА сообщил директор учреждения Павел Сапотько.

Программа предполагает включение в экспозицию копий экспонатов, которые схожи с оригиналами не только по форме, но также по весу и фактуре. Рассказ экскурсовода теперь дополнен возможностью "увидеть" эти предметы с помощью прикосновений. Ряд предметов сопровождают их дескрипции шрифтом Брайля. "Сейчас идет работа над созданием музейной инфраструктуры, которая позволит посетителям ориентироваться в музейном пространстве и воспринимать информацию об исторических артефактах. Сотрудники отдела музейных коммуникаций разработали навигацию по экспозиции для слабовидящих посетителей. Кроме того, в стадии создания и тактильные разметки", - рассказал Павел Сапотько.

"Создание безбарьерной среды для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата осложняется особенностями архитектуры здания, в котором располагается музей. Оно построено в 80-х годах XIX века и является историко-культурной ценностью. Однако теперь безбарьерный доступ во все залы трех этажей музея стал возможен", - отметил он.

К проекту подключены специалисты Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка и общественного объединения "Белорусское товарищество инвалидов по зрению". Программа проводится до 2022 года при стратегическом сотрудничестве с компанией JTI.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Минск музей
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Регионы
"Брестгазоаппарат" планирует производить посудомоечные машины
Фото из архива В Минске 1,6 тыс. многодетных семей направят на улучшение жилищных условий до конца этого года
Фото из архива Рачков 25 ноября проведет прием граждан
Фото из архива Кухарев поручил до конца недели проверить состояние пищеблоков минских школ
Фото из архива Выход станции метро "Площадь Ленина" со стороны пл.Независимости открыт
Фото из архива Некоторые троллейбусы и автобусы в Минске с 24 ноября изменят маршруты
Главное
Александр Лукашенко и Виктор Хренин О ситуации в армии, деструктивных силах и патриотизме - Лукашенко принял с докладом министра обороны
Беларусь не будет инициатором деструктивных действий в отношении своих партнеров, но ответит адекватно - Макей
Кунцевич: обрабатываются уже более 8 тыс. предложений граждан к Всебелорусскому народному собранию
Minsk Word: Престижность комплекса определяется инфраструктурой
Топ-новости
Беларусь планирует расширить участие в международных миротворческих миссиях
Депутат: надо сделать все возможное, чтобы сохранить наше национальное единство
Кухарев поручил до конца недели проверить состояние пищеблоков минских школ
Генпрокуратура о нарушителях движения на ж/д: создавали опасность гибели людей
Акция по пропаганде использования зимних шин пройдет в Беларуси
Беларусь сделает первую лабораторную партию российской вакцины от COVID-19 в этом году - Пиневич
Рачков 25 ноября проведет прием граждан
Сегодня станет известен порядковый номер выступления Арины Пехтеревой на детском "Евровидении-2020"
В Minsk World – старт продаж квартир в доме "Екатеринбург"! Акции для всех, выгодные условия каждому!
Новую модель трактора МТЗ представили на выставке в Китае
МВД: 22 ноября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях задержаны 345 человек
Почти 4 млн куб.м древесины продано на годовых биржевых торгах
Кратковременные осадки и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 24 ноября
Союзные парламентарии обсудят регулирование мер поддержки СП по производству сельхозтехники
Белорусские школьники завоевали медали на международном турнире по информатике
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Военный конфликт в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.