Национальный исторический музей создает безбарьерную среду для посетителей

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Социальная программа "Инклюзивная Беларусь. Включись в музей", которая направлена на создание безбарьерной среды для слабовидящих и незрячих, а также посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, реализуется в Национальном историческом музее. Об этом БЕЛТА сообщил директор учреждения Павел Сапотько.

Программа предполагает включение в экспозицию копий экспонатов, которые схожи с оригиналами не только по форме, но также по весу и фактуре. Рассказ экскурсовода теперь дополнен возможностью "увидеть" эти предметы с помощью прикосновений. Ряд предметов сопровождают их дескрипции шрифтом Брайля. "Сейчас идет работа над созданием музейной инфраструктуры, которая позволит посетителям ориентироваться в музейном пространстве и воспринимать информацию об исторических артефактах. Сотрудники отдела музейных коммуникаций разработали навигацию по экспозиции для слабовидящих посетителей. Кроме того, в стадии создания и тактильные разметки", - рассказал Павел Сапотько.

"Создание безбарьерной среды для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата осложняется особенностями архитектуры здания, в котором располагается музей. Оно построено в 80-х годах XIX века и является историко-культурной ценностью. Однако теперь безбарьерный доступ во все залы трех этажей музея стал возможен", - отметил он.

К проекту подключены специалисты Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка и общественного объединения "Белорусское товарищество инвалидов по зрению". Программа проводится до 2022 года при стратегическом сотрудничестве с компанией JTI.-0-