Национальный совет по трудовым и соцвопросам рассмотрит изменения в ТК и генсоглашение

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске сегодня в онлайн-формате проходит заседание Национального совета по трудовым и социальным вопросам под председательством стороны профсоюзов. В работе заседания участвуют министр труда и социальной защиты Ирина Костевич (член Национального совета) и заместитель министра Игорь Старовойтов, сообщили БЕЛТА в ведомстве.

"На повестке дня - обсуждение хода выполнения Генерального соглашения между правительством, республиканскими объединениями нанимателей и профсоюзов на 2019 - 2021 годы за истекший период текущего года, а также проекта Дополнительного соглашения по внесению изменений в действующее генеральное соглашение", - рассказали в Минтруда и соцзащиты.

Фото Министерства труда и социальной защиты

Также на заседании планируется рассмотреть положения проекта закона "Об изменении законов по вопросам трудовых отношений", предусматривающего внесение изменений и дополнений в Трудовой кодекс.

Члены Национального совета обсудят предложения правительства по установлению размера минимальной заработной платы на 2022 год.

В соответствии с повесткой заседания сторонами будут рассмотрены результаты работы профсоюзов в части осуществления общественного контроля.

Кроме того, Федерация профсоюзов Беларуси внесет на рассмотрение Положение о Почетной грамоте и нагрудном знаке Национального совета по трудовым и социальным вопросам за развитие социального партнерства.

Национальный совет является главным трехсторонним органом социального партнерства на уровне республики, основная цель которого - взаимодействие правительства, республиканских объединений нанимателей и профсоюзов по реализации социально-экономической политики, защите трудовых прав, экономических и социальных интересов граждан.-0-