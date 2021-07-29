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29 июля 2021, 12:34

Наумович: для выполнения задания по инвестициям в основной капитал Минску не хватило Br385 млн

Фото из архива
Фото из архива

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске за январь - июнь не выполнен целевой показатель по инвестициям в основной капитал, но с марта обеспечена положительная динамика по этому показателю. Об этом сообщил сегодня председатель комитета экономики Мингорисполкома Владимир Наумович на заседании Мингорисполкома по итогам социально-экономического развития Минска за январь - июнь 2021 года с участием председателя Совета Республики Натальи Кочановой, передает корреспондент БЕЛТА.

"С марта темп роста инвестиций в основной капитал составил 86,8% в сопоставимых ценах, что на 9,8 процентного пункта выше января - февраля текущего года. Для выполнения задания городу не хватило Br385 млн. Ни один район не вышел на установленные параметры", - отметил Владимир Наумович.

Объем инвестиций составил Br2441,8 млн, в том числе строительно-монтажные работы - Br1202 млн; затраты на приобретение машин, оборудования, транспортных средств - Br1103,3 млн.

Низкие объемы инвестиций в основной капитал допустили следующие организации: УКС Мингорисполкома, Дирекция по строительству Минского метрополитена, ОАО "МАПИД", УП "Минсккоммунтеплосеть", ГП "Гордорстрой", УП "Завод эффективных промышленных конструкций", РУП "Минскэнерго", ООО "Тапас", ООО "Эмирейтс Блю Скай", СООО "Белорусские облачные технологии", ОДО "Айрон", ОАО "Газпром трансгаз Беларусь", РУП "Белтелеком".

"Инвестиционный спрос в Минске пока остается сдержанным. В условиях дефицита источников финансирования, в целях эффективного использования бюджетных средств администрациям районов следует особое внимание уделить контролю за освоением инвестиций по объектам, на строительство которых в 2021 году выделены средства из инвестиционных программ", - добавил Владимир Наумович.

"Никаких причин для не освоения средств нет, поэтому спрос будет очень серьезный", - подчеркнул председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев.

Также город готовится к запуску нового инвестиционного цикла, в котором особое внимание отведено двум уникальным и крупным проектам - это жилой квартал "Северный берег" и ОАО "Мотовело". Суммарный объем инвестиций в экономику города, по предварительной оценке, превысит Br10 млрд. "Администрациям районов необходимо в кратчайшие сроки организовать необходимый контроль за реализацией инвестпроектов", - подчеркнул глава комитета экономики.

По оценке комитета экономики, хотя городом предпринимаются меры для восполнения допущенного отставания, выполнить заданный показатель по инвестициям в основной капитал по итогам 9 месяцев и года будет сложно. Есть договоренность с Банком развития об открытии кредитной линии в Br40 млн - для финансирования инфраструктурных знаковых объектов. Это третья ветка Минского метро, теннисные корты на ул. Жудро, экспериментальный многофункциональный комплекс "Минск-Мир" (коллектор), строительство участка первого городского транспортного кольца от пр. Дзержинского до ул. Толстого. Кроме того, для строительства метро дополнительно привлечена кредитная линия Беларусбанка на Br100 млн под гарантии правительства.

Приобретается отечественная техника для обновления парка ГП "Минсктранс". Хотя здесь, как отметил Владимир Кухарев, есть вопрос к производителям, которые до сих пор не поставили технику (около 150 единиц), уже оплаченную в прошлом году. В заключение он еще раз заострил внимание: стремиться нужно не к достижению поставленной задачи, а к превышению установленных показателей.-0-

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