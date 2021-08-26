Назаров: внедрение и сертификация СУОТ должны быть на особом контроле

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26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Внедрение и сертификация систем управления охраной труда (СУОТ) в организациях, на предприятиях должны быть на особом контроле. На этом сегодня акцентировал внимание участников заседания Гомельского облисполкома заместитель премьер-министра Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.Темой обсуждения стала реализация требований Директивы №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины" в регионе.При анализе ситуации с производственным травматизмом Юрий Назаров подчеркнул актуальность внедрения и сертификации систем управления охраной труда. Как рассказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько, в регионе в 80% организаций с численностью более 16 человек такие системы внедрены, сертификацию же получают в основном те организации, которые поставляют товары на экспорт.По мнению Юрия Назарова, к вопросу сертификации СУОТ руководителям организаций нужно подходить более ответственно, независимо от того, является ли предприятие поставщиком продукции на внешние рынки или нет.В качестве примера было приведено лесохозяйственное объединение, где отмечено снижение производственного травматизма. "И здесь есть два ключевых момента. Первый - они убрали человека из опасной зоны, поставив туда многооперационную технику. Второй - сертификация системы управления охраны труда. Поэтому возьмите на особый контроль вопрос внедрения и сертификации СУОТ (в других организациях. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Юрий Назаров.Настораживающей тенденцией он назвал увеличение в регионе случаев травмирования работников, когда работодатели не обеспечили безопасные условия труда, а также рост коэффициента тяжести травм. "Нельзя формально относиться к этим вопросам", - подчеркнул заместитель премьер-министра.Говоря о реализации Директивы №1 в регионе, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович добавил: важно изучать и внедрять положительный опыт работы районов в данном направлении. "Нужно кого-то взять в пример. Выехать в передовой район, посмотреть, где правильно руководитель строит работу. Ведь в основном все (проблемные моменты. - Прим. БЕЛТА) - в субъективной плоскости, в формальном отношении", - обратил внимание он.На заседании обсудили дальнейшие меры, чтобы не допускать гибели и травмирования людей, проанализировали причины несчастных случаев, определили дополнительные резервы и ресурсы, которые помогут улучшить ситуацию.-0-