Назаров: внедрение и сертификация СУОТ должны быть на особом контроле

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26 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Внедрение и сертификация систем управления охраной труда (СУОТ) в организациях, на предприятиях должны быть на особом контроле. На этом сегодня акцентировал внимание участников заседания Гомельского облисполкома заместитель премьер-министра Юрий Назаров, передает корреспондент БЕЛТА.
Темой обсуждения стала реализация требований Директивы №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины" в регионе.
При анализе ситуации с производственным травматизмом Юрий Назаров подчеркнул актуальность внедрения и сертификации систем управления охраной труда. Как рассказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько, в регионе в 80% организаций с численностью более 16 человек такие системы внедрены, сертификацию же получают в основном те организации, которые поставляют товары на экспорт.
По мнению Юрия Назарова, к вопросу сертификации СУОТ руководителям организаций нужно подходить более ответственно, независимо от того, является ли предприятие поставщиком продукции на внешние рынки или нет.
В качестве примера было приведено лесохозяйственное объединение, где отмечено снижение производственного травматизма. "И здесь есть два ключевых момента. Первый - они убрали человека из опасной зоны, поставив туда многооперационную технику. Второй - сертификация системы управления охраны труда. Поэтому возьмите на особый контроль вопрос внедрения и сертификации СУОТ (в других организациях. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Юрий Назаров.
Настораживающей тенденцией он назвал увеличение в регионе случаев травмирования работников, когда работодатели не обеспечили безопасные условия труда, а также рост коэффициента тяжести травм. "Нельзя формально относиться к этим вопросам", - подчеркнул заместитель премьер-министра.
Говоря о реализации Директивы №1 в регионе, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович добавил: важно изучать и внедрять положительный опыт работы районов в данном направлении. "Нужно кого-то взять в пример. Выехать в передовой район, посмотреть, где правильно руководитель строит работу. Ведь в основном все (проблемные моменты. - Прим. БЕЛТА) - в субъективной плоскости, в формальном отношении", - обратил внимание он.
На заседании обсудили дальнейшие меры, чтобы не допускать гибели и травмирования людей, проанализировали причины несчастных случаев, определили дополнительные резервы и ресурсы, которые помогут улучшить ситуацию.-0-
Темой обсуждения стала реализация требований Директивы №1 "О мерах по укреплению общественной безопасности и дисциплины" в регионе.
При анализе ситуации с производственным травматизмом Юрий Назаров подчеркнул актуальность внедрения и сертификации систем управления охраной труда. Как рассказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Петр Шутько, в регионе в 80% организаций с численностью более 16 человек такие системы внедрены, сертификацию же получают в основном те организации, которые поставляют товары на экспорт.
По мнению Юрия Назарова, к вопросу сертификации СУОТ руководителям организаций нужно подходить более ответственно, независимо от того, является ли предприятие поставщиком продукции на внешние рынки или нет.
В качестве примера было приведено лесохозяйственное объединение, где отмечено снижение производственного травматизма. "И здесь есть два ключевых момента. Первый - они убрали человека из опасной зоны, поставив туда многооперационную технику. Второй - сертификация системы управления охраны труда. Поэтому возьмите на особый контроль вопрос внедрения и сертификации СУОТ (в других организациях. - Прим. БЕЛТА)", - сказал Юрий Назаров.
Настораживающей тенденцией он назвал увеличение в регионе случаев травмирования работников, когда работодатели не обеспечили безопасные условия труда, а также рост коэффициента тяжести травм. "Нельзя формально относиться к этим вопросам", - подчеркнул заместитель премьер-министра.
Говоря о реализации Директивы №1 в регионе, государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович добавил: важно изучать и внедрять положительный опыт работы районов в данном направлении. "Нужно кого-то взять в пример. Выехать в передовой район, посмотреть, где правильно руководитель строит работу. Ведь в основном все (проблемные моменты. - Прим. БЕЛТА) - в субъективной плоскости, в формальном отношении", - обратил внимание он.
На заседании обсудили дальнейшие меры, чтобы не допускать гибели и травмирования людей, проанализировали причины несчастных случаев, определили дополнительные резервы и ресурсы, которые помогут улучшить ситуацию.-0-