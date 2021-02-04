4 февраля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Не менее 500 тыс. кв.м жилья планируют построить в Гомельской области в 2021 году, сообщил сегодня журналистам заместитель председателя облисполкома Андрей Барановский, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Барановский проинформировал: в 2020 году в регионе построили 494 тыс. кв.м. жилья. Из них 200 тыс. кв.м. - с государственной поддержкой. Улучшить жилищные условия смогли 2,2 тыс. многодетных семей.

"На 2021 год темпы жилищного строительства мы не уменьшаем. В общей сложности планируем построить не менее 500 тыс. кв.м жилья. Немного изменились приоритеты. Мы намерены больше строить в районах. Практика показала, что жилье востребовано не только в больших городах. Задачи амбициозные, но выполнимые", - отметил заместитель председателя.

Не меньше, чем в прошлом году, планируют построить в регионе и жилья для многодетных семей. "По итогам 2020 года стоимость 1 кв.м. жилья для многодетных самая низкая в стране - менее Br1 тыс.", - добавил Андрей Барановский. Он уточнил, что достичь этого удалось благодаря четкой аналитике конструктивных особенностей, цен на стройматериалы, сокращению сроков возведения. "Такая же задача стоит и на этот год. Это позволит обеспечить доступным жильем семьи, которые воспитывают троих и более детей", - обратил внимание он.

Будет продолжено строительство арендного жилья, домов с электроотоплением. "Опыт в области уже есть. Например, их ввели в Гомельском районе. В этом году цель - порядка 40 тыс. кв.м. в таких домах", - отметил Андрей Барановский.

Итоги работы строительной отрасли в 2020 году рассмотрели сегодня на заседании Гомельского облисполкома. "В целом минувший год для строительной отрасли региона сложился успешно. Темп роста валовой добавленной стоимости по секции "Строительство" составил более 108%. Все задачи, которые ставились перед отраслью, - и относительно прибыли, и рентабельности, и возведения жилья - выполнены", - заключил заместитель председателя облисполкома.-0-