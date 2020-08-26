Небезопасное печенье продавали в Новогрудском районе

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Гродненской областной инспекции Госстандарта выявили в торговом объекте в Новогрудском районе опасную продукцию - печенье "Согласие. Веселые котята" российского производства. Об этом сообщили БЕЛТА в отделе госнадзора города Лиды.

Испытания печенья, проведенные в Белорусском государственном институте метрологии, показали, что в состав продукта, кроме заявленных ингредиентов, входят и незаявленные. Речь идет о пищевой добавке бензойная кислота в количестве 0,22 г/кг и синтетических красителях тартразин Е102, солнечный закат Е110, азорубин Е122, понсо 4R Е124. Они содержатся хоть и в допустимых количествах, но отрицательно действуют на активность и внимание детей.

Изготовитель должен был предупредить покупателя и нанести на товар предупреждающую надпись, подчеркнули в Госстандарте. Непредоставление достоверной информации о продукте является нарушением требований главы 6 статьи 39 технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011). Кроме того, были установлены нарушения по микробиологическим показателям, в 6,6 раза превышено содержание дрожжей.

Теперь эта продукция запрещена к ввозу и обращению в Беларуси, прекращено действие декларации о соответствии.-0-