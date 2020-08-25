Небезопасные мыльные пузыри продавали в Гомельской области

25 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Гомельской областной инспекции Госстандарта выявили в торговой сети региона мыльные пузыри, которые не соответствовали требованиям технического регламента Таможенного союза, сообщили БЕЛТА в региональной инспекции Госстандарта.

Речь идет о мыльных пузырях изготовителя ЧуангХенг Тойс Ко.Лтд (Китай) для детей в возрасте от трех лет. Игрушка не соответствует требованиям техрегламента Таможенного союза по органолептическим показателям гигиенической безопасности. "Интенсивность запаха игрушки в естественных условиях и водной вытяжке, по результатам испытаний, превысила норму в два раза", - подчеркнули специалисты.

В инспекции обратили внимание: игрушка должна быть разработана и изготовлена таким образом, чтобы она не несла опасности для жизни, здоровья детей и взрослых, а конструкция, материалы не представляли никаких рисков.

Специалисты выдали предписание об изъятии опасных мыльных пузырей из торговой сети. В Госстандарт направлены предложения выдать предписания о запрете ввоза и обращения опасной продукции в Беларуси и прекратить действие выданных на нее сертификатов соответствия Таможенного союза.

Покупателям, которые приобрели данную продукцию, рекомендуют возвратить ее продавцу, чтобы избежать негативных последствий.-0-