Небезопасные стеклоомыватели продавали в Гомельской области

4 декабря, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Госсаннадзор Гомельской области в ноябре выявил случаи реализации недоброкачественных стеклоомывающих и антиобледенительных жидкостей, сообщили БЕЛТА в областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Речь идет о продукции российского производства, которая не соответствовала требованиям безопасности по содержанию метанола. Так, в антиобледенительной жидкости "Антилед" ANTI ICE -30 (изготовитель ООО "Сити-Групп", Рязанская область) содержание метанола превысило 4,2% при требовании не более 0,05%.

Не прошли проверку и стеклоомывающие низкозамерзающие жидкости North DRIVE -30 изготовителя ООО "ЕЛЕНСТРОЙ" (Московская область) и Nord Drive -30 ярославского ООО "Регион продукт" (адрес производства - Саратов). В них фактическое значение метанола более 27% при норме не выше 0,05%.

Госсаннадзор области принял меры по изъятию этой продукции из реализации.-0-